ВС России ликвидировали взвод боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Бойцы группировки войск "Восток" на запорожском направлении нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив технику, укрытие и взвод боевиков, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2025
