ВС России ликвидировали взвод боевиков ВСУ на Запорожском направлении

"Была команда нанести огневое поражение. Мы выехали на цель на "Урагане" (артиллерийская машина - ред.) и нанесли урон восемью фугасам. Была поражена очень большая площадь. Также у них там стоял автомобильный транспорт и укрытие личного состава. Цель была поражена - около взвода противника там находилось", - рассказал "Гарик".