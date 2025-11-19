Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали взвод боевиков ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 19.11.2025
ВС России ликвидировали взвод боевиков ВСУ на Запорожском направлении
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" на запорожском направлении нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив технику, укрытие и взвод боевиков, рассказал РИА Новости командир боевой машины с позывным "Гарик".
"Была команда нанести огневое поражение. Мы выехали на цель на "Урагане" (артиллерийская машина - ред.) и нанесли урон восемью фугасам. Была поражена очень большая площадь. Также у них там стоял автомобильный транспорт и укрытие личного состава. Цель была поражена - около взвода противника там находилось", - рассказал "Гарик".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
