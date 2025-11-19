Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросают все, когда чувствуют приближение ВС России, заявил боец

05:10 19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 19.11.2025 (обновлено: 05:11 19.11.2025)
ВСУ бросают все, когда чувствуют приближение ВС России, заявил боец
ВСУ бросают все, когда чувствуют приближение ВС России, заявил боец - РИА Новости, 19.11.2025
ВСУ бросают все, когда чувствуют приближение ВС России, заявил боец
Боевики ВСУ начинают все бросать, когда чувствуют приближение бойца ВС РФ, рассказал командир отделения штурмового подразделения 114-го мотострелкового полка... РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВСУ бросают все, как только подходят российские подразделения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из пулемета КОРД в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из пулемета КОРД в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из пулемета КОРД в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ начинают все бросать, когда чувствуют приближение бойца ВС РФ, рассказал командир отделения штурмового подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным "Журавль".
Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" вслед за населенным пунктом Яблоково провели стремительный штурм и взяли под контроль Ровнополье в Запорожской области.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
15 ноября, 00:05
"Противник сейчас больше копается стройтехникой. Видно, что они пытаются укрепляться, но всё делают в спешке: траншеи, лесополосы, завалы. В населённых пунктах не задерживаются – окопы, эвакуационные точки, склады, и всё. Как только чувствуют, что наши подошли близко, – бросают всё, вплоть до брони и личных вещей", - сказал военнослужащий Вооруженных сил России.
По словам командира, подготовленный боец так себя не ведет. В свою очередь, наши солдаты действуют чётко, поскольку понимают, что могут и должны доводить задачу до конца.
Таким образом, Ровнополье стало четвёртым населенным пунктом, освобождённым военнослужащими 114-го мотострелкового полка за неделю.
