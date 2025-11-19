https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055897312.html
ВСУ бросают все, когда чувствуют приближение ВС России, заявил боец
2025-11-19T05:10:00+03:00
2025-11-19T05:10:00+03:00
2025-11-19T05:11:00+03:00
2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ начинают все бросать, когда чувствуют приближение бойца ВС РФ, рассказал командир отделения штурмового подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным "Журавль".
Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" вслед за населенным пунктом Яблоково провели стремительный штурм и взяли под контроль Ровнополье в Запорожской области
.
"Противник сейчас больше копается стройтехникой. Видно, что они пытаются укрепляться, но всё делают в спешке: траншеи, лесополосы, завалы. В населённых пунктах не задерживаются – окопы, эвакуационные точки, склады, и всё. Как только чувствуют, что наши подошли близко, – бросают всё, вплоть до брони и личных вещей", - сказал военнослужащий Вооруженных сил России
.
По словам командира, подготовленный боец так себя не ведет. В свою очередь, наши солдаты действуют чётко, поскольку понимают, что могут и должны доводить задачу до конца.
Таким образом, Ровнополье стало четвёртым населенным пунктом, освобождённым военнослужащими 114-го мотострелкового полка за неделю.