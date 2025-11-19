Российский боец спас товарищей, сбив дрон ВСУ рюкзаком

"Мы сидели в окопе, и к нам залетел FPV (ударный дрон - ред.). Мой товарищ, недолго думая, просто схватил рюкзак и бросил в него. Расстояние было меньше метра между нами. Дрон запутался в рюкзаке — тем самым он спас нам жизнь. Если бы не это, я бы сейчас тут, наверное, не стоял", — рассказал "Космик".