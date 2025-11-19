https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055896729.html
Российский боец спас товарищей, сбив дрон ВСУ рюкзаком
ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Российский боец спас товарищей, сбив рюкзаком залетевший в окоп дрон ВСУ, рассказал РИА Новости старший стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Космик".
"Мы сидели в окопе, и к нам залетел FPV (ударный дрон - ред.). Мой товарищ, недолго думая, просто схватил рюкзак и бросил в него. Расстояние было меньше метра между нами. Дрон запутался в рюкзаке — тем самым он спас нам жизнь. Если бы не это, я бы сейчас тут, наверное, не стоял", — рассказал "Космик".