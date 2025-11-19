Боец рассказал о работе морпехов на красноармейском направлении

ДНР, 19 ноя - РИА Новости. Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск "Центр" ведут зачистку лесополос на подходах к красноармейско-дмитровской агломерации, сообщил РИА Новости боец с позывным "Ежик".
"Зачищаем лесополосы на подходах к Красноармейску и Димитрову. ВСУ закопались глубоко, замаскировались неплохо. Но все же мы их видим - чаще в лесу находим позиции и штурмовиков, и "птичников". Перерезаем пути подвоза провизии, в том числе выставляя по маршруту их следования установленные в засаде FPV-дроны. Как-то те подбирались на автомобилях на расстоянии четырех-пяти километров от линии боестолкновения. Мы намеренно подпускали их ближе, затем корректировали артиллерию и FPV-расчеты", - объяснил боец.
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово.
К концу октября группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.
