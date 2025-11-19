Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи человек встретили в Башкирии поезд с ранеными бойцами СВО - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:52 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055874507.html
Более тысячи человек встретили в Башкирии поезд с ранеными бойцами СВО
Более тысячи человек встретили в Башкирии поезд с ранеными бойцами СВО - РИА Новости, 19.11.2025
Более тысячи человек встретили в Башкирии поезд с ранеными бойцами СВО
Более одной тысячи человек встретили поезд с ранеными участниками специальной военной операции в башкирском Стерлитамаке, сообщает Ассоциация ветеранов СВО... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T00:52:00+03:00
2025-11-19T00:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
стерлитамак
общество
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d9dc68a5065191cf87bf76a0f191d81.jpg
https://ria.ru/20250924/svo-2044047184.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
стерлитамак
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ea1b87e71b13834d3470e85776fa549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стерлитамак, общество, республика башкортостан
Специальная военная операция на Украине, Стерлитамак, Общество, Республика Башкортостан
Более тысячи человек встретили в Башкирии поезд с ранеными бойцами СВО

В Стерлитамаке более тысячи человек встретили поезд с ранеными бойцами СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более одной тысячи человек встретили поезд с ранеными участниками специальной военной операции в башкирском Стерлитамаке, сообщает Ассоциация ветеранов СВО Башкирии.
"Сегодня в Стерлитамаке на перроне остановился эшелон с ранеными бойцами. Узнав об этом, горожане сразу откликнулись - более тысячи человек пришли с гостинцами, продуктами, теплыми вещами. Кто-то подъехал на машине, кто-то привез целые коробки и даже грузовики помощи", - говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале.
Школьница из Стерлитамака Евдокия Левадная - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Школьница из Башкирии вышивает иконы-талисманы для участников спецоперации
24 сентября, 15:37
Отмечается, что объем подарков оказался таким большим, что гостинцы решили отправить через городской логистический центр в зону СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСтерлитамакОбществоРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала