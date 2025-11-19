https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055872700.html
Российский военный фельдшер спас солдата ВСУ
2025-11-19T00:31:00+03:00
ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Фельдшер 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа с позывным "Япончик" рассказал, что оказал медицинскую помощь пленному военнослужащему ВСУ в ДНР во время миномётного обстрела.
"Я увидел, что он ранен, у него было кровотечение из ноги. Я наложил турникет, перевязал. Вражеский миномёт затих — и ребята повели его дальше. Мы не звери. Самое главное, чем мы отличаемся от них — у нас есть человечность. Даже врагу поможем", — рассказал фельдшер.
Он уточнил, что у пленного было сквозное осколочное ранение ноги. Несмотря на ограниченное время и продолжающуюся опасность, военнослужащий успел остановить кровотечение и оказать необходимую помощь.
"В конечном счете он не погиб", — отметил "Япончик".