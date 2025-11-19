Российский военный фельдшер спас солдата ВСУ

"Я увидел, что он ранен, у него было кровотечение из ноги. Я наложил турникет, перевязал. Вражеский миномёт затих — и ребята повели его дальше. Мы не звери. Самое главное, чем мы отличаемся от них — у нас есть человечность. Даже врагу поможем", — рассказал фельдшер.