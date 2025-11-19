Рейтинг@Mail.ru
Российский военный фельдшер спас солдата ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:31 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055872700.html
Российский военный фельдшер спас солдата ВСУ
Российский военный фельдшер спас солдата ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
Российский военный фельдшер спас солдата ВСУ
Фельдшер 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа с позывным "Япончик" рассказал, что оказал медицинскую помощь пленному военнослужащему... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T00:31:00+03:00
2025-11-19T00:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391761_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_57205255da08f3b064c1c062141898f4.jpg
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020584829.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_accbf289463a0c53226852c0c987d08f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский военный фельдшер спас солдата ВСУ

Фельдшер ВС России с позывным "Япончик" помог пленному ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Фельдшер 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа с позывным "Япончик" рассказал, что оказал медицинскую помощь пленному военнослужащему ВСУ в ДНР во время миномётного обстрела.
"Я увидел, что он ранен, у него было кровотечение из ноги. Я наложил турникет, перевязал. Вражеский миномёт затих — и ребята повели его дальше. Мы не звери. Самое главное, чем мы отличаемся от них — у нас есть человечность. Даже врагу поможем", — рассказал фельдшер.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Боец ВС России спас жителя Селидово от расстрела ВСУ
3 июня, 06:32
Он уточнил, что у пленного было сквозное осколочное ранение ноги. Несмотря на ограниченное время и продолжающуюся опасность, военнослужащий успел остановить кровотечение и оказать необходимую помощь.
"В конечном счете он не погиб", — отметил "Япончик".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала