Свыше 1 тыс учителей Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Свыше 1 тысячи учителей и школьников Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях "Тот самый физрук", сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый день прошел 18 ноября в Ступине. Представителей для участия заявили 56 городов Подмосковья. Муниципальный этап соревнований проходит с 18 ноября по 3 декабря в 10 городских округах.

Для участников подготовлены 12 испытаний на силу, выносливость и умение работать в команде. Пары старшеклассник-учитель физкультуры состязаются в эстафете, а также в упражнениях, входящих в комплекс "Готов к труду и обороне". К участию в проекте на всех этапах допускаются команды, в состав которых входят: преподаватель физической культуры в возрасте 20-39 лет, а также учащийся 10-11 классов.

По итогам муниципального этапа за звание победителя проекта "Тот самый физрук" поборются 10 лучших команд. Готовить финалистов к решающему этапу будут спортсмены-амбассадоры Движения "Здоровое Отечество". Главный приз для победителя проекта – 150 тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря для своей школы. А лучших физруков региона определит Оксана "Скала" Кошелева.

Организаторами второго сезона проекта "Тот самый физрук" являются Движение "Здоровое Отечество" и Школьная лига Московской области.