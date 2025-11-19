https://ria.ru/20251119/sorevnovaniya-2056056160.html
Свыше 1 тыс учителей Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях
Свыше 1 тыс учителей Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях - РИА Новости, 19.11.2025
Свыше 1 тыс учителей Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях
Свыше 1 тысячи учителей и школьников Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях "Тот самый физрук", сообщает пресс-служба министерства физической... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:21:00+03:00
2025-11-19T16:21:00+03:00
2025-11-19T16:21:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
соревнования
учителя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056055562_0:252:2560:1692_1920x0_80_0_0_c584c1207ba11f3a682ffaf84671cbd9.jpg
https://ria.ru/20251114/medali-2055049194.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056055562_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_b45df6f0e7a1ecc747b7bffad43b85b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), соревнования, учителя
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Соревнования, учителя
Свыше 1 тыс учителей Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях
Более 1 тыс учителей и учащихся Подмосковья примут участие в "Тот самый физрук"
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Свыше 1 тысячи учителей и школьников Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях "Тот самый физрук", сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый день прошел 18 ноября в Ступине. Представителей для участия заявили 56 городов Подмосковья. Муниципальный этап соревнований проходит с 18 ноября по 3 декабря в 10 городских округах.
Для участников подготовлены 12 испытаний на силу, выносливость и умение работать в команде. Пары старшеклассник-учитель физкультуры состязаются в эстафете, а также в упражнениях, входящих в комплекс "Готов к труду и обороне". К участию в проекте на всех этапах допускаются команды, в состав которых входят: преподаватель физической культуры в возрасте 20-39 лет, а также учащийся 10-11 классов.
По итогам муниципального этапа за звание победителя проекта "Тот самый физрук" поборются 10 лучших команд. Готовить финалистов к решающему этапу будут спортсмены-амбассадоры Движения "Здоровое Отечество". Главный приз для победителя проекта – 150 тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря для своей школы. А лучших физруков региона определит Оксана "Скала" Кошелева.
Организаторами второго сезона проекта "Тот самый физрук" являются Движение "Здоровое Отечество" и Школьная лига Московской области.
Проект реализуется в соответствии с целями федеральной программы "Спорт России".