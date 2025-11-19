Рейтинг@Mail.ru
Свыше 1 тыс учителей Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:21 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/sorevnovaniya-2056056160.html
Свыше 1 тыс учителей Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях
Свыше 1 тыс учителей Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях - РИА Новости, 19.11.2025
Свыше 1 тыс учителей Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях
Свыше 1 тысячи учителей и школьников Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях "Тот самый физрук", сообщает пресс-служба министерства физической... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:21:00+03:00
2025-11-19T16:21:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
соревнования
учителя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056055562_0:252:2560:1692_1920x0_80_0_0_c584c1207ba11f3a682ffaf84671cbd9.jpg
https://ria.ru/20251114/medali-2055049194.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056055562_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_b45df6f0e7a1ecc747b7bffad43b85b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), соревнования, учителя
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Соревнования, учителя
Свыше 1 тыс учителей Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях

Более 1 тыс учителей и учащихся Подмосковья примут участие в "Тот самый физрук"

© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской областиСпортивные соревнования "Тот самый физрук" в Московской области
Спортивные соревнования Тот самый физрук в Московской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортивные соревнования "Тот самый физрук" в Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Свыше 1 тысячи учителей и школьников Подмосковья примут участие в спортивных соревнованиях "Тот самый физрук", сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первый день прошел 18 ноября в Ступине. Представителей для участия заявили 56 городов Подмосковья. Муниципальный этап соревнований проходит с 18 ноября по 3 декабря в 10 городских округах.
Для участников подготовлены 12 испытаний на силу, выносливость и умение работать в команде. Пары старшеклассник-учитель физкультуры состязаются в эстафете, а также в упражнениях, входящих в комплекс "Готов к труду и обороне". К участию в проекте на всех этапах допускаются команды, в состав которых входят: преподаватель физической культуры в возрасте 20-39 лет, а также учащийся 10-11 классов.
По итогам муниципального этапа за звание победителя проекта "Тот самый физрук" поборются 10 лучших команд. Готовить финалистов к решающему этапу будут спортсмены-амбассадоры Движения "Здоровое Отечество". Главный приз для победителя проекта – 150 тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря для своей школы. А лучших физруков региона определит Оксана "Скала" Кошелева.
Организаторами второго сезона проекта "Тот самый физрук" являются Движение "Здоровое Отечество" и Школьная лига Московской области.
Проект реализуется в соответствии с целями федеральной программы "Спорт России".
Награжденные школьники из Подмосковья - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Медалями "За проявленное мужество" наградили 11 школьников Подмосковья
14 ноября, 17:29
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Соревнованияучителя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала