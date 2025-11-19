Рейтинг@Mail.ru
Сокровища российской короны: уникальная коллекция Царского Села в Москве
Культура
Культура
 
08:00 19.11.2025
Сокровища российской короны: уникальная коллекция Царского Села в Москве
Сокровища российской короны: уникальная коллекция Царского Села в Москве - РИА Новости, 19.11.2025
Сокровища российской короны: уникальная коллекция Царского Села в Москве
В Историческом музее открылась выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское село". В экспозиции — более пятисот предметов. Это драгоценности из... РИА Новости, 19.11.2025
фото
культура
музеи
карл брюллов
царское село
екатерина ii
николай i
царское село
москва
музеи, карл брюллов, царское село, екатерина ii, николай i, москва, исторический музей
Фото, Культура, Музеи, Карл Брюллов, Царское Село, Екатерина II, Николай I, Москва, Исторический музей, куда сходить , что посмотреть , Культура-Важное
Сокровища российской короны: уникальная коллекция Царского Села в Москве

В ГИМе открылась выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Жанна Старицына. В Историческом музее открылась выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское село". В экспозиции — более пятисот предметов. Это драгоценности из Янтарной комнаты, редкие изделия из фарфора и стекла, личные вещи цариц, живопись и многое другое. Об уникальной коллекции монархов — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Москву привезли и ювелирные шедевры Фаберже, и полотна Карла Брюллова, и мундирное платье Екатерины II, и роскошные золоченые сани. Такое разнообразие экспонатов позволяет заглянуть в жизнь императорской резиденции и ее хозяев. Многие предметы показывают в столице впервые.

Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

В Москву привезли и ювелирные шедевры Фаберже, и полотна Карла Брюллова, и мундирное платье Екатерины II, и роскошные золоченые сани. Такое разнообразие экспонатов позволяет заглянуть в жизнь императорской резиденции и ее хозяев. Многие предметы показывают в столице впервые.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Проект, над которым работали коллективы двух музеев, дает уникальную возможность познакомиться с произведениями различных видов искусства, обратив пристальное внимание на их художественную ценность, составить представление о масштабах и разнообразии музейного фонда России", — отметил Алексей Левыкин, генеральный директор Исторического музея.

Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

"Проект, над которым работали коллективы двух музеев, дает уникальную возможность познакомиться с произведениями различных видов искусства, обратив пристальное внимание на их художественную ценность, составить представление о масштабах и разнообразии музейного фонда России", — отметил Алексей Левыкин, генеральный директор Исторического музея.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Особая часть выставки — изделия из янтаря XVII — начала XVIII века. Это шкатулки, игровые доски для шашек, шахмат и трик-трака, а также предметы личного обихода. Коллекция создавалась для знаменитой Янтарной комнаты, утраченной во время Великой Отечественной войны и восстановленной в 1979–2003 годах. Вывезенные в эвакуацию предметы сохранились.

Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

Особая часть выставки — изделия из янтаря XVII — начала XVIII века. Это шкатулки, игровые доски для шашек, шахмат и трик-трака, а также предметы личного обихода. Коллекция создавалась для знаменитой Янтарной комнаты, утраченной во время Великой Отечественной войны и восстановленной в 1979–2003 годах. Вывезенные в эвакуацию предметы сохранились.

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа

При реставрации янтарного ларца с фигурами Венеры и Амура на крышке обнаружили дату (1705 год) и подпись мастера. Это Готфрид Турау, один из создателей Янтарной комнаты. Высочайшее мастерство резьбы, тонкие сочетания прозрачного и непрозрачного камня разных оттенков.

Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

При реставрации янтарного ларца с фигурами Венеры и Амура на крышке обнаружили дату (1705 год) и подпись мастера. Это Готфрид Турау, один из создателей Янтарной комнаты. Высочайшее мастерство резьбы, тонкие сочетания прозрачного и непрозрачного камня разных оттенков.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Немало экспонатов восточного происхождения: лаки, шелка, изделия из камня, китайский и японский фарфор XVII–XIX веков. Здесь же образцы русского и европейского фарфора, включая знаменитый "Рафаэлевский" сервиз, заказанный Александром III специально для Царского Села. Его декор основан на росписях Рафаэля в Ватиканском дворце.

Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

Немало экспонатов восточного происхождения: лаки, шелка, изделия из камня, китайский и японский фарфор XVII–XIX веков. Здесь же образцы русского и европейского фарфора, включая знаменитый "Рафаэлевский" сервиз, заказанный Александром III специально для Царского Села. Его декор основан на росписях Рафаэля в Ватиканском дворце.

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа

Центральная дверца настольного секретера из Лионской гостиной императрицы Марии Александровны украшена рельефной мозаикой из полудрагоценных камней: бирюзы (незабудки), кахолонга (магнолии), родонита и яшмы (сердцецвет, душистый горошек, бутон розы), а также нефрита, из которого выполнены стебли и листья.

Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

Центральная дверца настольного секретера из Лионской гостиной императрицы Марии Александровны украшена рельефной мозаикой из полудрагоценных камней: бирюзы (незабудки), кахолонга (магнолии), родонита и яшмы (сердцецвет, душистый горошек, бутон розы), а также нефрита, из которого выполнены стебли и листья.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Большая часть экспозиции — это личные вещи русских императоров и императриц. Костюмы, аксессуары, оружие, предметы повседневного и парадного обихода. Среди мундиров — шефское мундирное платье Екатерины II по форме Лейб-гвардии Семеновского полка из бархата с отделкой золочеными галунами.

Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

Большая часть экспозиции — это личные вещи русских императоров и императриц. Костюмы, аксессуары, оружие, предметы повседневного и парадного обихода. Среди мундиров — шефское мундирное платье Екатерины II по форме Лейб-гвардии Семеновского полка из бархата с отделкой золочеными галунами.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Впервые представлен Нарышкинский клад: столовые приборы, туалетные принадлежности, часы и ювелирные украшения. Их обнаружили случайно при ремонте особняка Нарышкиных-Трубецких в тайнике между перекрытиями второго и третьего этажей.

Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

Впервые представлен Нарышкинский клад: столовые приборы, туалетные принадлежности, часы и ювелирные украшения. Их обнаружили случайно при ремонте особняка Нарышкиных-Трубецких в тайнике между перекрытиями второго и третьего этажей.

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа

"Дафнис и Хлоя" Карла Брюллова — редкий для мастера сюжет на мифологическую тему. А "Святая царица Александра, возносящаяся на небо" его же кисти — это икона-портрет великой княгини Александры Николаевны, рано умершей дочери Николая I. Художник отказался от гонорара, глубоко сочувствуя утрате императорской семьи.

Карл Брюллов Дафнис и Хлоя. Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

"Дафнис и Хлоя" Карла Брюллова — редкий для мастера сюжет на мифологическую тему. А "Святая царица Александра, возносящаяся на небо" его же кисти — это икона-портрет великой княгини Александры Николаевны, рано умершей дочери Николая I. Художник отказался от гонорара, глубоко сочувствуя утрате императорской семьи.

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМа

В картине "Царскосельская карусель" французский художник Орас Верне запечатлел костюмированное празднование 25-летия брака Николая I и Александры Федоровны. Кульминацией торжества стал сюрприз — кавалькада всадников проскакала по аллеям Александровского парка. В тот день император надел подлинный доспех Максимилиана I, которым особенно гордился. Доспех состоял из 150 подвижных пластин и весил около 20 килограммов.

Орас Верне Царскосельская карусель. Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

В картине "Царскосельская карусель" французский художник Орас Верне запечатлел костюмированное празднование 25-летия брака Николая I и Александры Федоровны. Кульминацией торжества стал сюрприз — кавалькада всадников проскакала по аллеям Александровского парка. В тот день император надел подлинный доспех Максимилиана I, которым особенно гордился. Доспех состоял из 150 подвижных пластин и весил около 20 килограммов.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Представленные в музейных залах "золотые" доспехи Радостного рыцаря и "черные" — Печального, персонажей императорских церемоний, совсем недавно прошли реставрацию.

Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

Представленные в музейных залах "золотые" доспехи Радостного рыцаря и "черные" — Печального, персонажей императорских церемоний, совсем недавно прошли реставрацию.

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Царское Село располагает крупнейшей коллекцией придворных экипажей. В Москву впервые привезли детскую коляску, беговые сани, а также роскошные взрослые сани, украшенные золочением и обитые парчой.

Выставка открыта до 13 апреля 2026 года.

Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее

Царское Село располагает крупнейшей коллекцией придворных экипажей. В Москву впервые привезли детскую коляску, беговые сани, а также роскошные взрослые сани, украшенные золочением и обитые парчой.

Выставка открыта до 13 апреля 2026 года.

Культура Музеи Карл Брюллов Царское Село Екатерина II Николай I Москва Исторический музей
 
 
