Сокровища российской короны: уникальная коллекция Царского Села в Москве

Особая часть выставки — изделия из янтаря XVII — начала XVIII века. Это шкатулки, игровые доски для шашек, шахмат и трик-трака, а также предметы личного обихода. Коллекция создавалась для знаменитой Янтарной комнаты, утраченной во время Великой Отечественной войны и восстановленной в 1979–2003 годах. Вывезенные в эвакуацию предметы сохранились.