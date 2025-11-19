Сокровища российской короны: уникальная коллекция Царского Села в Москве

В Москву привезли и ювелирные шедевры Фаберже, и полотна Карла Брюллова, и мундирное платье Екатерины II, и роскошные золоченые сани. Такое разнообразие экспонатов позволяет заглянуть в жизнь императорской резиденции и ее хозяев. Многие предметы показывают в столице впервые.
"Проект, над которым работали коллективы двух музеев, дает уникальную возможность познакомиться с произведениями различных видов искусства, обратив пристальное внимание на их художественную ценность, составить представление о масштабах и разнообразии музейного фонда России", — отметил Алексей Левыкин, генеральный директор Исторического музея.
Особая часть выставки — изделия из янтаря XVII — начала XVIII века. Это шкатулки, игровые доски для шашек, шахмат и трик-трака, а также предметы личного обихода. Коллекция создавалась для знаменитой Янтарной комнаты, утраченной во время Великой Отечественной войны и восстановленной в 1979–2003 годах. Вывезенные в эвакуацию предметы сохранились.
При реставрации янтарного ларца с фигурами Венеры и Амура на крышке обнаружили дату (1705 год) и подпись мастера. Это Готфрид Турау, один из создателей Янтарной комнаты. Высочайшее мастерство резьбы, тонкие сочетания прозрачного и непрозрачного камня разных оттенков.
Немало экспонатов восточного происхождения: лаки, шелка, изделия из камня, китайский и японский фарфор XVII–XIX веков. Здесь же образцы русского и европейского фарфора, включая знаменитый "Рафаэлевский" сервиз, заказанный Александром III специально для Царского Села. Его декор основан на росписях Рафаэля в Ватиканском дворце.
Центральная дверца настольного секретера из Лионской гостиной императрицы Марии Александровны украшена рельефной мозаикой из полудрагоценных камней: бирюзы (незабудки), кахолонга (магнолии), родонита и яшмы (сердцецвет, душистый горошек, бутон розы), а также нефрита, из которого выполнены стебли и листья.
Большая часть экспозиции — это личные вещи русских императоров и императриц. Костюмы, аксессуары, оружие, предметы повседневного и парадного обихода. Среди мундиров — шефское мундирное платье Екатерины II по форме Лейб-гвардии Семеновского полка из бархата с отделкой золочеными галунами.
Впервые представлен Нарышкинский клад: столовые приборы, туалетные принадлежности, часы и ювелирные украшения. Их обнаружили случайно при ремонте особняка Нарышкиных-Трубецких в тайнике между перекрытиями второго и третьего этажей.
"Дафнис и Хлоя" Карла Брюллова — редкий для мастера сюжет на мифологическую тему. А "Святая царица Александра, возносящаяся на небо" его же кисти — это икона-портрет великой княгини Александры Николаевны, рано умершей дочери Николая I. Художник отказался от гонорара, глубоко сочувствуя утрате императорской семьи.
В картине "Царскосельская карусель" французский художник Орас Верне запечатлел костюмированное празднование 25-летия брака Николая I и Александры Федоровны. Кульминацией торжества стал сюрприз — кавалькада всадников проскакала по аллеям Александровского парка. В тот день император надел подлинный доспех Максимилиана I, которым особенно гордился. Доспех состоял из 150 подвижных пластин и весил около 20 килограммов.
Представленные в музейных залах "золотые" доспехи Радостного рыцаря и "черные" — Печального, персонажей императорских церемоний, совсем недавно прошли реставрацию.
Царское Село располагает крупнейшей коллекцией придворных экипажей. В Москву впервые привезли детскую коляску, беговые сани, а также роскошные взрослые сани, украшенные золочением и обитые парчой.
Выставка открыта до 13 апреля 2026 года.
