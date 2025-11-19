Рейтинг@Mail.ru
В Крыму возбудили дело против мужчины, съевшего своих собак - РИА Новости, 19.11.2025
20:47 19.11.2025
В Крыму возбудили дело против мужчины, съевшего своих собак
В Крыму возбудили дело против мужчины, съевшего своих собак - РИА Новости, 19.11.2025
В Крыму возбудили дело против мужчины, съевшего своих собак
Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными в отношении мужчины, убившего и съевшего своих собак, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 19.11.2025
происшествия, республика крым, белогорский район, россия
Происшествия, Республика Крым, Белогорский район, Россия
В Крыму возбудили дело против мужчины, съевшего своих собак

В Крыму мужчина разделал и съел своих собак, на него завели уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными в отношении мужчины, убившего и съевшего своих собак, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
"Следствием установлено, что инцидент произошел на территории домовладения 55-летнего жителя села Головановка. Со слов мужчины, он убил своих собак, разделал туши животных и употребил их в пищу", - говорится в сообщении.
Мужчина проживает в селе Головановка Белогорского района. Полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Москве обнаружили нелегальный "зоопарк" с краснокнижными животными
17 ноября, 16:41
 
ПроисшествияРеспублика КрымБелогорский районРоссия
 
 
