В Крыму возбудили дело против мужчины, съевшего своих собак
В Крыму возбудили дело против мужчины, съевшего своих собак - РИА Новости, 19.11.2025
В Крыму возбудили дело против мужчины, съевшего своих собак
Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными в отношении мужчины, убившего и съевшего своих собак, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:47:00+03:00
2025-11-19T20:47:00+03:00
2025-11-19T20:47:00+03:00
происшествия
республика крым
белогорский район
россия
республика крым
белогорский район
россия
Новости
ru-RU
