Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности нового плана США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 19.11.2025 (обновлено: 23:27 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/smi-2056129333.html
СМИ раскрыли подробности нового плана США по урегулированию на Украине
СМИ раскрыли подробности нового плана США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ раскрыли подробности нового плана США по урегулированию на Украине
Financial Times и Axios раскрыли подробности нового американского плана по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:58:00+03:00
2025-11-19T23:27:00+03:00
в мире
украина
республика крым
донбасс
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150090/79/1500907991_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_171b1dcb0d9da432194b15e6d6c3b513.jpg
https://ria.ru/20251119/kiev-2055744046.html
https://ria.ru/20251118/mir-2055574326.html
https://ria.ru/20251028/kiev-2051057048.html
украина
республика крым
донбасс
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150090/79/1500907991_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_b19554b678c2e3b0d1dacc8d57558816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, республика крым, донбасс, сша, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Республика Крым, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Россия
СМИ раскрыли подробности нового плана США по урегулированию на Украине

Axios: план США по Украине предполагает признание Крыма и Донбасса российскими

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Financial Times и Axios раскрыли подробности нового американского плана по урегулированию конфликта на Украине.
«
"США и другие страны признают Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий, но Украину об этом просить не будут", — говорится в публикации американского портала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
Вчера, 08:00
Основные подробности:
  • предложение США включает статус госязыка для русского и признание официального статуса УПЦ на Украине;
  • Вашингтон сократит военную помощь Киеву;
  • Украина отказывается от всего Донбасса, численность ВСУ урезают в два раза;
  • план предполагает передачу России подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;
  • линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях по большей части будут заморожены;
  • территории Донбасса, которые уступит Киев, будут считаться демилитаризованной зоной;
  • размещение иностранных войск на Украине будет под запретом;
  • Киев больше не получит западное оружие, способное бить вглубь России;
  • в разработке инициативы участвуют Катар и Турция.
По информации Reuters, Соединенные Штаты дали понять Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять их мирный план. Украинские СМИ пишут, что Вашингтон будет склонять его согласиться на рамочное соглашение с Россией.
CBS утверждает, что для обсуждения темы урегулирования в Киев прибыл министр американской армии Дэниел Дрисколл.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
18 ноября, 08:00
Ранее Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. При этом остается неясным, как к нему отнесутся Киев и его европейские союзники.
По данным издания, за план отвечает спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф. Именно он, как утверждает портал, якобы детально обсуждает его с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира
28 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРеспублика КрымДонбассСШАВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала