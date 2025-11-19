СМИ раскрыли подробности нового плана США по урегулированию на Украине

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Financial Times и Axios раскрыли подробности нового американского плана по урегулированию конфликта на Украине.
Основные подробности:
- предложение США включает статус госязыка для русского и признание официального статуса УПЦ на Украине;
- Вашингтон сократит военную помощь Киеву;
- Украина отказывается от всего Донбасса, численность ВСУ урезают в два раза;
- план предполагает передачу России подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;
- линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях по большей части будут заморожены;
- территории Донбасса, которые уступит Киев, будут считаться демилитаризованной зоной;
- размещение иностранных войск на Украине будет под запретом;
- Киев больше не получит западное оружие, способное бить вглубь России;
- в разработке инициативы участвуют Катар и Турция.
По информации Reuters, Соединенные Штаты дали понять Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять их мирный план. Украинские СМИ пишут, что Вашингтон будет склонять его согласиться на рамочное соглашение с Россией.
CBS утверждает, что для обсуждения темы урегулирования в Киев прибыл министр американской армии Дэниел Дрисколл.
Ранее Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. При этом остается неясным, как к нему отнесутся Киев и его европейские союзники.
По данным издания, за план отвечает спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф. Именно он, как утверждает портал, якобы детально обсуждает его с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира
28 октября, 08:00