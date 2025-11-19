https://ria.ru/20251119/smi-2056126433.html
План США по Украине предполагает сокращение американской помощи, пишут СМИ
План США по Украине предполагает сокращение американской помощи, пишут СМИ
Предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, сообщает газета Financial Times со РИА Новости, 19.11.2025
FT: план Вашингтона по Украине предполагает сокращение военной помощи США Киеву