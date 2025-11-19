Рейтинг@Mail.ru
План США по Украине предполагает сокращение американской помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
20:45 19.11.2025
План США по Украине предполагает сокращение американской помощи, пишут СМИ
План США по Украине предполагает сокращение американской помощи, пишут СМИ
в мире
сша
киев
украина
в мире, сша, киев, украина
В мире, США, Киев, Украина
План США по Украине предполагает сокращение американской помощи, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предлагаемый США план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Что важно, он (план США - ред.) также призывает Украину отказаться от ключевых видов вооружения и будет включать сокращение военной помощи США", - пишет издание.
СМИ узнали детали нового предложения США по урегулированию на Украине
СМИ узнали детали нового предложения США по урегулированию на Украине
Вчера, 20:44
