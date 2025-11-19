Рейтинг@Mail.ru
План США по Украине предполагает уступки земель, пишут СМИ
20:44 19.11.2025 (обновлено: 21:03 19.11.2025)
План США по Украине предполагает уступки земель, пишут СМИ
План США по Украине предполагает уступки земель, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
План США по Украине предполагает уступки земель, пишут СМИ
Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает отказ Киева от всего Донбасса, сокращение ВСУ в два раза, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
украина
донбасс
сша
вооруженные силы украины
украина
донбасс
сша
в мире, украина, донбасс, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донбасс, США, Вооруженные силы Украины
План США по Украине предполагает уступки земель, пишут СМИ

FT: план США по Украине предполагает отказ Киева от всего Донбасса

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает отказ Киева от всего Донбасса, сокращение ВСУ в два раза, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Проект плана потребует от Украины уступить оставшуюся часть восточного Донбасса <...> и сократить численность вооруженных сил в два раза", — говорится в публикации.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Будет несправедливо". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
24 октября, 08:33
 
В мире Украина Донбасс США Вооруженные силы Украины
 
 
