https://ria.ru/20251119/smi-2056125793.html
СМИ узнали детали нового предложения США по урегулированию на Украине
СМИ узнали детали нового предложения США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ узнали детали нового предложения США по урегулированию на Украине
Новое предложение США по урегулированию на Украине включает в себя признание "официального статуса" канонической УПЦ и объявление русского языка государственным РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:44:00+03:00
2025-11-19T20:44:00+03:00
2025-11-19T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005906045_270:406:2741:1796_1920x0_80_0_0_255c39b73e7b98587d186efd6fd5be06.jpg
https://ria.ru/20250820/evropa-2036381515.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005906045_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_77508d4d0a2d24041ea9aa00461afaca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Русская православная церковь
СМИ узнали детали нового предложения США по урегулированию на Украине
FT: США предложили признать русский язык государственным на Украине