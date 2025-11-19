Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали детали нового предложения США по урегулированию на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 19.11.2025
СМИ узнали детали нового предложения США по урегулированию на Украине
СМИ узнали детали нового предложения США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ узнали детали нового предложения США по урегулированию на Украине
Новое предложение США по урегулированию на Украине включает в себя признание "официального статуса" канонической УПЦ и объявление русского языка государственным
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
русская православная церковь
украина
сша
РИА Новости
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
СМИ узнали детали нового предложения США по урегулированию на Украине

FT: США предложили признать русский язык государственным на Украине

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новое предложение США по урегулированию на Украине включает в себя признание "официального статуса" канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, утверждает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"В нем также предусматривается признание русского языка официальным государственным языком на Украине и предоставление официального статуса местному отделению Русской православной церкви", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Циничный поворот лучших друзей: Европа хочет уничтожить государство Украина
20 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
