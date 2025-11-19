Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, для чего надо регулярно чистить цифровой след - РИА Новости, 19.11.2025
03:15 19.11.2025
Эксперт объяснил, для чего надо регулярно чистить цифровой след
Эксперт объяснил, для чего надо регулярно чистить цифровой след - РИА Новости, 19.11.2025
Эксперт объяснил, для чего надо регулярно чистить цифровой след
Современный пользователь оставляет в сети массу информации о себе, которая создает цифровой след. Чем он опасен и как его чистить, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T03:15:00+03:00
2025-11-19T03:15:00+03:00
технологии
общество
россия
юрий силаев
мошенничество
россия
технологии, общество, россия, юрий силаев, мошенничество
Технологии, Общество, Россия, Юрий Силаев, Мошенничество
Эксперт объяснил, для чего надо регулярно чистить цифровой след

Аналитик Силаев: цифровой след нужно чистить из-за опасности мошенников

Мужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Современный пользователь оставляет в сети массу информации о себе, которая создает цифровой след. Чем он опасен и как его чистить, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
В цифровой след входят не только размещенные в сети комментарии, страницы и публикации, но и пассивные данные. Это история браузера, метаданные сообщений, cookie-файлы и даже покупки.
"Каждое действие в интернете становится элементом виртуального досье человека", — предупреждает эксперт.
По его словам, совокупность данных помогает алгоритмам точно предсказывать потребительское поведение человека. Но опасность в том, что ей могут воспользоваться мошенники, которые по косвенным признакам узнают личную информацию и создают психологический портрет жертвы. Кроме того, пароли и контрольные вопросы на разных сайтах часто совпадают.
Силаев советует регулярно удалять ненужные профили в соцсетях и на форумах, чистить историю браузера и кэш, работать с важными данными в режиме инкогнито. Усилит защиту менеджер паролей и двухфакторная аутентификация, которую уже предлагают многие ресурсы. Все это минимизирует риск утечки и мошенничества.
