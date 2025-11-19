https://ria.ru/20251119/sled-2055870484.html
Эксперт объяснил, для чего надо регулярно чистить цифровой след
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Современный пользователь оставляет в сети массу информации о себе, которая создает цифровой след. Чем он опасен и как его чистить, рассказал агентству "Прайм
" заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
В цифровой след входят не только размещенные в сети комментарии, страницы и публикации, но и пассивные данные. Это история браузера, метаданные сообщений, cookie-файлы и даже покупки.
"Каждое действие в интернете становится элементом виртуального досье человека", — предупреждает эксперт.
По его словам, совокупность данных помогает алгоритмам точно предсказывать потребительское поведение человека. Но опасность в том, что ей могут воспользоваться мошенники, которые по косвенным признакам узнают личную информацию и создают психологический портрет жертвы. Кроме того, пароли и контрольные вопросы на разных сайтах часто совпадают.
Силаев советует регулярно удалять ненужные профили в соцсетях и на форумах, чистить историю браузера и кэш, работать с важными данными в режиме инкогнито. Усилит защиту менеджер паролей и двухфакторная аутентификация, которую уже предлагают многие ресурсы. Все это минимизирует риск утечки и мошенничества.