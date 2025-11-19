Эксперт объяснил, для чего надо регулярно чистить цифровой след

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Современный пользователь оставляет в сети массу информации о себе, которая создает цифровой след. Чем он опасен и как его чистить, рассказал агентству " Современный пользователь оставляет в сети массу информации о себе, которая создает цифровой след. Чем он опасен и как его чистить, рассказал агентству " Прайм " заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

В цифровой след входят не только размещенные в сети комментарии, страницы и публикации, но и пассивные данные. Это история браузера, метаданные сообщений, cookie-файлы и даже покупки.

"Каждое действие в интернете становится элементом виртуального досье человека", — предупреждает эксперт.

По его словам, совокупность данных помогает алгоритмам точно предсказывать потребительское поведение человека. Но опасность в том, что ей могут воспользоваться мошенники, которые по косвенным признакам узнают личную информацию и создают психологический портрет жертвы. Кроме того, пароли и контрольные вопросы на разных сайтах часто совпадают.