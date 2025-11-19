https://ria.ru/20251119/sklad-2055963502.html
ВС России ударили по складу обслуживания бронетехники во Львове
ВС России ударили по складу обслуживания бронетехники во Львове
ВС России ударили по складу обслуживания бронетехники во Львове
Удар по военному складу обслуживания бронемашин Bradley и Humvee был нанесены во Львове, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья РИА Новости, 19.11.2025
львов
ВС России ударили по складу обслуживания бронетехники во Львове
Российские военные поразили склад обслуживания западной бронетехники во Львове