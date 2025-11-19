Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по складу обслуживания бронетехники во Львове - РИА Новости, 19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 19.11.2025 (обновлено: 21:47 19.11.2025)
ВС России ударили по складу обслуживания бронетехники во Львове
ВС России ударили по складу обслуживания бронетехники во Львове
Удар по военному складу обслуживания бронемашин Bradley и Humvee был нанесены во Львове, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
львов
сергей лебедев
вооруженные силы рф
спецоперация
львов, сергей лебедев, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Львов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВС России ударили по складу обслуживания бронетехники во Львове

Российские военные поразили склад обслуживания западной бронетехники во Львове

ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Удар по военному складу обслуживания бронемашин Bradley и Humvee был нанесены во Львове, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Складское помещение во Львове получило значительные повреждения после удара. Предварительно: на складе "переобували" бронемашины типа Bradley и Humvee", — сказал Лебедев.
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовСергей ЛебедевВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Заголовок открываемого материала