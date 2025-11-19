СК возбудил дело после обрушения потолка в школе в КБР

НАЛЬЧИК, 19 ноя – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту обрушения подвесного потолка в школе через год после проведенного там ремонта, сообщило СУСК РФ по региону.
"Следственным управлением СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по факту обрушения потолочной конструкции в одном из кабинетов общеобразовательной школы в городе Нарткала Урванского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 30 сентября 2025 года в одном из кабинетов школы №2 произошло обрушение подвесной модульной потолочной системы. В момент обрушения в классе не было детей, никто не пострадал. По данному факту была организована доследственная проверка.
"Капитальный ремонт здания школы, включая монтаж указанной потолочной конструкции, проводился годом ранее на основании государственного контракта, заключенного с директором учебного заведения. Собранные следователями материалы показали, что работы были выполнены с грубыми нарушениями требований безопасности", - отмечает ведомство.
