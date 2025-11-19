https://ria.ru/20251119/shtraf-2055901741.html
Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной
Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной - РИА Новости, 19.11.2025
Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной
Суд в Краснодарском крае оштрафовал россиянина за опубликованные десять лет назад в социальной сети картинки с пентаграммами и сатаной*, говорится в судебных... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T06:31:00+03:00
2025-11-19T06:31:00+03:00
2025-11-19T11:11:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251106/sud-2053191018.html
https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной
Россиянина оштрафовали за картинки с сатаной, опубликованные десять лет назад
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Суд в Краснодарском крае оштрафовал россиянина за опубликованные десять лет назад в социальной сети картинки с пентаграммами и сатаной*, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Изображения, как сообщается в материалах, полицейские обнаружили на личной странице мужчины в социальной сети. На него составили протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации.
В ходе заседания ответчик заявил, что вину признает, а картинки были размещены "лет восемь-десять назад, тогда они ему показались забавными". Изображения он удалил, указано в материалах.
Суд в Краснодарском крае
в конце октября оштрафовал россиянина на две тысячи рублей.
* Движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.