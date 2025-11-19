Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Суд в Краснодарском крае оштрафовал россиянина за опубликованные десять лет назад в социальной сети картинки с пентаграммами и сатаной*, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Изображения, как сообщается в материалах, полицейские обнаружили на личной странице мужчины в социальной сети. На него составили протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации.

В ходе заседания ответчик заявил, что вину признает, а картинки были размещены "лет восемь-десять назад, тогда они ему показались забавными". Изображения он удалил, указано в материалах.

Суд в Краснодарском крае в конце октября оштрафовал россиянина на две тысячи рублей.