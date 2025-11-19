Рейтинг@Mail.ru
Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной - РИА Новости, 19.11.2025
06:31 19.11.2025 (обновлено: 11:11 19.11.2025)
Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной
Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной - РИА Новости, 19.11.2025
Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной
Суд в Краснодарском крае оштрафовал россиянина за опубликованные десять лет назад в социальной сети картинки с пентаграммами и сатаной*, говорится в судебных... РИА Новости, 19.11.2025
Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Суд в Краснодарском крае оштрафовал россиянина за опубликованные десять лет назад в социальной сети картинки с пентаграммами и сатаной*, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Изображения, как сообщается в материалах, полицейские обнаружили на личной странице мужчины в социальной сети. На него составили протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации.
В ходе заседания ответчик заявил, что вину признает, а картинки были размещены "лет восемь-десять назад, тогда они ему показались забавными". Изображения он удалил, указано в материалах.
Суд в Краснодарском крае в конце октября оштрафовал россиянина на две тысячи рублей.
* Движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.
ПроисшествияКраснодарский крайРоссия
 
 
