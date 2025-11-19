Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области школьница ранила учителя маникюрными ножницами - РИА Новости, 19.11.2025
13:35 19.11.2025
В Челябинской области школьница ранила учителя маникюрными ножницами
В Челябинской области школьница ранила учителя маникюрными ножницами
происшествия
челябинская область
https://ria.ru/20251114/uchitelya-2054528896.html
челябинская область
происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
В Челябинской области школьница ранила учителя маникюрными ножницами

Челябинская школьница ранила учителя физкультуры маникюрными ножницами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Школьница ранила учителя физкультуры маникюрными ножницами в Челябинской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Позиция девочки в том, что якобы она пришла на физкультуру не в шортах и учитель стала над ней подтрунивать. У девочки случился срыв, она хотела убежать с урока, а учитель не стала ее выпускать, и она достала часть маникюрных ножниц из кармана и ткнула ее", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у учительницы "незначительная рана между шеей и ключицей", а привлекать к ответственности девочку педагог "не хочет".
В пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости уточнили, что по факту случившегося проводится проверка исполнения законодательства об образовании.
"Материал зарегистрирован, события были в прошлую пятницу, все участники установлены, проводится проверка, направленная на установление обстоятельств инцидента", – сообщили агентству в пресс-службе регионального главка МВД.
ПроисшествияЧелябинская область
 
 
