19.11.2025
13:09 19.11.2025
В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал применение Украиной ракет производства США для ударов по России... РИА Новости, 19.11.2025
россия
украина
сша
михаил шеремет
госдума рф
вооруженные силы украины
в мире
россия, украина, сша, михаил шеремет, госдума рф, вооруженные силы украины, в мире
В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал применение Украиной ракет производства США для ударов по России целенаправленной провокацией.
Ранее утром Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS. Обломки сбитых ракет повредили здания местного геронтологического центра и дома для детей-сирот. Силы ПВО позволили установить место их запуска — район Волосской Балаклеи в 50 километрах от Чугуева в Харьковской области. ВС России "Искандером" нанесли ответный удар по установкам MLRS.
"Киевский режим пошел на целенаправленную провокацию, чтобы использовать американские ракеты для срыва консультаций и переговоров между Россией и США по мирному урегулированию украинского военного конфликта", — сказал депутат.
По его словам, Украина хочет любой ценной втянуть США в прямое противостояние с Россией. Зеленский цепляется, как утопающий за соломину, чтобы остаться у власти на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики и проблем на фронте, добавил депутат.
Шеремет призвал разобраться, действовал ли Киеву при принятии решения об атаке самостоятельно. По его мнению, Зеленский идет на любые мерзости и ухищрения, чтобы отвлечь внимание от разгорающегося на Украине скандала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского
