В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS
В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS - РИА Новости, 19.11.2025
В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал применение Украиной ракет производства США для ударов по России... РИА Новости, 19.11.2025
В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ ударить по России ракетами ATACMS
Депутат Шеремет назвал провокацией попытку удара по РФ ракетами ATACMS