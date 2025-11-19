Рейтинг@Mail.ru
Программа "военного Шенгена" не означает подготовку к войне, утверждает ЕК - РИА Новости, 19.11.2025
16:19 19.11.2025
Программа "военного Шенгена" не означает подготовку к войне, утверждает ЕК
Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас на пресс-конференции в Брюсселе выступил с утверждением, что план Еврокомиссии по обеспечению военной... РИА Новости, 19.11.2025
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас на пресс-конференции в Брюсселе выступил с утверждением, что план Еврокомиссии по обеспечению военной мобильности - созданию своего рода "военного Шенгена" - в ЕС к 2027 году не означает подготовку к войне.
"Я хочу подчеркнуть, что эта программа не означает, что мы готовимся к войне. Наоборот, мы хотим мира, но желание мира означает, что мы должны быть готовы к войне", - заявил он, поясняя позицию Еврокомиссии.
ЕК в среду предложила план по обеспечению военной мобильности в ЕС на случай кризисов в области безопасности и в мирное время, который предполагает обеспечение быстрой транспортировки ВС и техники по европейской территории.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что европейские страны явно готовятся к войне с Россией, отметил, что в Европе очень сильны промилитаристские настроения.
