Программа "военного Шенгена" не означает подготовку к войне, утверждает ЕК

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас на пресс-конференции в Брюсселе выступил с утверждением, что план Еврокомиссии по обеспечению военной мобильности - созданию своего рода "военного Шенгена" - в ЕС к 2027 году не означает подготовку к войне.