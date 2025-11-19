Рейтинг@Mail.ru
ЕК предложила ввести "военный Шенген" - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 19.11.2025 (обновлено: 18:34 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/shengen-2056025507.html
ЕК предложила ввести "военный Шенген"
ЕК предложила ввести "военный Шенген" - РИА Новости, 19.11.2025
ЕК предложила ввести "военный Шенген"
Еврокомиссия предложила план по созданию "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск и техники на территории ЕС, сообщила вице-председатель Хенна... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:54:00+03:00
2025-11-19T18:34:00+03:00
в мире
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
европа
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058567_0:507:2739:2048_1920x0_80_0_0_1040b61acd5c4eb26b46969b07b8081e.jpg
https://ria.ru/20251021/nato-2049440216.html
https://ria.ru/20251114/zapad-2054815230.html
брюссель
европа
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035058567_74:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_d02a17fd2248f0b2b422b20b0898dfb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, европа, россия, дмитрий песков, нато, москва
В мире, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Европа, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Москва
ЕК предложила ввести "военный Шенген"

ЕК предложила военный Шенген для беспрепятственной переброски по ЕС техники и ВС

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия предложила план по созданию "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск и техники на территории ЕС, сообщила вице-председатель Хенна Вирккунен.
"Мы предлагаем ввести первые в истории ЕС гармонизированные правила военной мобильности и установить четкие правила и процедуры для трансграничных перемещений военных с максимальным сроком обработки разрешений в три дня и упрощенными таможенными процедурами. <…> Это приблизит нас к так называемому военному Шенгену", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Передовой рубеж". НАТО стянула новые бригады к российским границам
21 октября, 08:00

По данным СМИ, речь идет о создании сети наземных коридоров, аэропортов и морских портов "на случай войны или серьезного кризиса", которые позволят сократить время перемещения войск с запада на восток, то есть к российским границам, с 45 до трех-пяти дней.

Позже Совет ЕС и ЕП рассмотрят это предложение.
Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас рассказал, что план предусматривает создание четырех коридоров и не означает подготовку к вооруженному конфликту.
"Наоборот, мы хотим мира, но желание мира означает, что мы должны быть готовы к войне", — сказал он.
Правительство Нидерландов позже днем сообщило, что восемь стран подписали меморандум по формированию специальной зоны для Центральной и Северной Европы.

"Военный Шенген" в ЕС

В 2023 году о схожих планах говорил глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк. Он призывал заранее "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.
Как сообщала в начале месяца радиостанция RMF FM, чиновники обеспокоены тем, что европейские мосты, автомобильные и железные дороги не подходят для быстрого перемещения танков, военнослужащих и снабжения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям Москвы по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.
Россия не раз выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у западных границ: военный блок наращивает силы и называет это сдерживанием агрессии. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Уже завтра". Запад готовится к чудовищному сценарию
14 ноября, 08:00
 
В миреБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентЕвропаРоссияДмитрий ПесковНАТОМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала