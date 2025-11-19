ЕК предложила ввести "военный Шенген"

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия предложила план по созданию "военного Шенгена" для быстрого перемещения войск и техники на территории ЕС, сообщила вице-председатель Хенна Вирккунен.
"Мы предлагаем ввести первые в истории ЕС гармонизированные правила военной мобильности и установить четкие правила и процедуры для трансграничных перемещений военных с максимальным сроком обработки разрешений в три дня и упрощенными таможенными процедурами. <…> Это приблизит нас к так называемому военному Шенгену", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
По данным СМИ, речь идет о создании сети наземных коридоров, аэропортов и морских портов "на случай войны или серьезного кризиса", которые позволят сократить время перемещения войск с запада на восток, то есть к российским границам, с 45 до трех-пяти дней.
Позже Совет ЕС и ЕП рассмотрят это предложение.
Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас рассказал, что план предусматривает создание четырех коридоров и не означает подготовку к вооруженному конфликту.
"Наоборот, мы хотим мира, но желание мира означает, что мы должны быть готовы к войне", — сказал он.
Правительство Нидерландов позже днем сообщило, что восемь стран подписали меморандум по формированию специальной зоны для Центральной и Северной Европы.
"Военный Шенген" в ЕС
В 2023 году о схожих планах говорил глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк. Он призывал заранее "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.
Как сообщала в начале месяца радиостанция RMF FM, чиновники обеспокоены тем, что европейские мосты, автомобильные и железные дороги не подходят для быстрого перемещения танков, военнослужащих и снабжения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям Москвы по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.
Россия не раз выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у западных границ: военный блок наращивает силы и называет это сдерживанием агрессии. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
