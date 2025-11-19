Рейтинг@Mail.ru
SHAMAN рассказал, как отпразднует свой день рождения
Культура
 
13:19 19.11.2025 (обновлено: 14:44 19.11.2025)
SHAMAN рассказал, как отпразднует свой день рождения
SHAMAN рассказал, как отпразднует свой день рождения - РИА Новости, 19.11.2025
SHAMAN рассказал, как отпразднует свой день рождения
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) в интервью РИА Новости рассказал, что отметит свой день рождения на сцене Государственного Кремлевского дворца РИА Новости, 19.11.2025
культура
россия
государственный кремлевский дворец
shaman (ярослав дронов)
россия, государственный кремлевский дворец, shaman (ярослав дронов)
Культура, Россия, Государственный Кремлевский дворец, SHAMAN (Ярослав Дронов)
SHAMAN рассказал, как отпразднует свой день рождения

SHAMAN отметит день рождения на сцене Кремля

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) в интервью РИА Новости рассказал, что отметит свой день рождения на сцене Государственного Кремлевского дворца и представит программу "SHAMAN. 30 лет на сцене".
Артисту 22 ноября исполнится 34 года. Творческая карьера музыканта началась с четырех лет. Концерты в Кремлевском дворце пройдут 22 и 23 ноября.
"Могу ответить одной фразой: такого Shaman вы еще не видели - это 100%. Это будет концерт-действо: конферанс, стендап, исповедь, интервью, в котором я буду рассказывать о своем жизненном пути - с самого детства и уже до преклонного возраста - 34 года", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каких сюрпризов ожидать зрителям в рамках предстоящих концертов.
Shaman уточнил, что программа построена таким образом, что за один вечер зрители смогут пройти путь артиста длиной в 30 лет.
"Эта линия будет сдобрена разными историями из жизни, шутками, философскими размышлениями, подводками к песням. Как будто бы мы находимся не в Кремле, а просто на кухне, в интимной обстановке. Это будет откровенный разговор со зрителем, эмоции, переживания - из детства и к 34 годам", - добавил он.
По словам музыканта, в концерте примут участие народный артист РФ Григорий Лепс и артист продюсерского центра Shaman Никита Осин.
В марте на концерте "Ты моя", который прошел на площадке Live Арена, Shaman анонсировал большие юбилейные концерты "30 лет на сцене", запланированные на 22 и 23 ноября в Кремлевском дворце.
КультураРоссияГосударственный Кремлевский дворецSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала