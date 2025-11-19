SHAMAN рассказал, как отпразднует свой день рождения

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) в интервью РИА Новости рассказал, что отметит свой день рождения на сцене Государственного Кремлевского дворца и представит программу "SHAMAN. 30 лет на сцене".

Артисту 22 ноября исполнится 34 года. Творческая карьера музыканта началась с четырех лет. Концерты в Кремлевском дворце пройдут 22 и 23 ноября.

"Могу ответить одной фразой: такого Shaman вы еще не видели - это 100%. Это будет концерт-действо: конферанс, стендап, исповедь, интервью, в котором я буду рассказывать о своем жизненном пути - с самого детства и уже до преклонного возраста - 34 года", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каких сюрпризов ожидать зрителям в рамках предстоящих концертов.

Shaman уточнил, что программа построена таким образом, что за один вечер зрители смогут пройти путь артиста длиной в 30 лет.

"Эта линия будет сдобрена разными историями из жизни, шутками, философскими размышлениями, подводками к песням. Как будто бы мы находимся не в Кремле, а просто на кухне, в интимной обстановке. Это будет откровенный разговор со зрителем, эмоции, переживания - из детства и к 34 годам", - добавил он.

По словам музыканта, в концерте примут участие народный артист РФ Григорий Лепс и артист продюсерского центра Shaman Никита Осин.