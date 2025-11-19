Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 130 боевиков ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 19.11.2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 130 боевиков ВСУ
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 130 боевиков ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 130 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
россия, алексеевка, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексеевка, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 130 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино и Павловка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Вильча и Колодезное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ВС России зачищают кварталы Купянска и уничтожают остатки окружённых ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексеевкаСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
