https://ria.ru/20251119/sever-2055976250.html
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 130 боевиков ВСУ
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 130 боевиков ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 130 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 130 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:34:00+03:00
2025-11-19T12:34:00+03:00
2025-11-19T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
алексеевка
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985937874_0:116:3291:1967_1920x0_80_0_0_2db7f761edf3d50357ffa0aa83a8c26d.jpg
https://ria.ru/20251119/vsu-2055975744.html
россия
алексеевка
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985937874_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e661322a39c3371f0afabe977f444c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексеевка, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексеевка, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 130 боевиков ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли до 130 военных в зоне действий группировки "Север"