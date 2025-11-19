Более трех миллионов человек получили электронные справки об участии в СВО

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сервисом по получению справок об участии в специальной военной операции в электронном виде воспользовались уже более 3 миллионов человек, сообщило в среду Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел межведомственное совещание по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками спецоперации. В нём участвовали глава Минцифры Максут Шадаев, статс-секретарь – замглавы минэкономразвития Алексей Херсонцев, главы субъектов РФ, представители федеральных и региональных органов власти.
"В прошлом году был запущен сервис по выдаче справок об участии в специальной военной операции в электронном виде. Эта мера ускорила предоставление мер социальной поддержки, сервисом воспользовалось уже более 3 миллионов человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, Белоусов поручил создать рейтинг регионов России по количеству мер поддержки для ветеранов специальной военной операции
"Я даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки, а также участию администрации субъектов в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ", – приводит Минобороны РФ слова Белоусова.
Глава ведомства отметил, что без участия субъектов РФ работа по обеспечению доступности мер поддержки не может быть завершена, потому что сами эти льготы предоставляются в субъектах Российской Федерации.
"Количество мер поддержки может свидетельствовать о том, насколько реально регион заботится о своих ветеранах", – подчеркнул Белоусов.
При этом, по его словам, в некоторых регионах наиболее высокие риски реализации этой задачи. Основные усилия направлены на цифровизацию всех положенных мер поддержки, а также проактивное и комплексное их предоставление участникам СВО за одно посещение МФЦ и через Госуслуги, рассказали в Минобороны.
"Мы продолжили развивать это направление – сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. С мая этого года ведется работа по организации проактивного предоставления льгот", – сказал Белоусов.
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева доложила, что система работает в штатном режиме без сбоев. По её словам, только на Госуслугах было сформировано более 600 тысяч справок.
Шадаев, в свою очередь, отметил, что на Госуслугах создан раздел, в котором собрана информация о всех мерах социальной поддержки для участников СВО и их семей.
"Совместно с Минобороны выделили 11 мер поддержки, которые являются наиболее популярными и оказываются в большинстве субъектов Российской Федерации для того, чтобы их перевести в проактивный режим предоставления, а там, где это возможно – полностью в беззаявительный. Вместе с субъектами РФ мы работаем над тем, чтобы все меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей были доступны на Госуслугах в электронном виде", – отметил Шадаев.
По словам Херсонцева, продолжается работа по повышению качества предоставления мер поддержки участникам СВО и членам их семей через многофункциональные центры предоставления услуг.
"В первую очередь хотел бы отметить ключевые преимущества для наших героев и членов их семей, которые имеются при предоставлении льгот через МФЦ – сокращается количество визитов в различные ведомства, в МФЦ отсутствует необходимость самостоятельно делать копии требуемых документов, значительно сокращаются временные и материальные затраты", – приводит его слова Минобороны РФ.
Кроме того, ведется активная работа по выводу в МФЦ комплексного запроса, когда по одному заявлению участники СВО и члены их семей могут получить сразу весь комплекс полагающихся им мер поддержки.
"Уже подаются тысячи таких комплексных заявлений. Очень хорошая обратная связь – 5-10 мер поддержки в каждом заявлении. Уже 41 субъект Российской Федерации запустили эти запросы", – добавил Херсонцев.