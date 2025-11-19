Рейтинг@Mail.ru
Более трех миллионов человек получили электронные справки об участии в СВО - РИА Новости, 19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 19.11.2025 (обновлено: 10:15 19.11.2025)
Более трех миллионов человек получили электронные справки об участии в СВО
Более трех миллионов человек получили электронные справки об участии в СВО - РИА Новости, 19.11.2025
Более трех миллионов человек получили электронные справки об участии в СВО
Сервисом по получению справок об участии в специальной военной операции в электронном виде воспользовались уже более 3 миллионов человек, сообщило в среду... РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
максут шадаев
алексей херсонцев
россия
россия
андрей белоусов, максут шадаев, алексей херсонцев, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Максут Шадаев, Алексей Херсонцев, Россия
Более трех миллионов человек получили электронные справки об участии в СВО

Сервис по выдаче электронной справки участника СВО использовали более 3 млн чел

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сервисом по получению справок об участии в специальной военной операции в электронном виде воспользовались уже более 3 миллионов человек, сообщило в среду Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел межведомственное совещание по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками спецоперации. В нём участвовали глава Минцифры Максут Шадаев, статс-секретарь – замглавы минэкономразвития Алексей Херсонцев, главы субъектов РФ, представители федеральных и региональных органов власти.
"В прошлом году был запущен сервис по выдаче справок об участии в специальной военной операции в электронном виде. Эта мера ускорила предоставление мер социальной поддержки, сервисом воспользовалось уже более 3 миллионов человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, Белоусов поручил создать рейтинг регионов России по количеству мер поддержки для ветеранов специальной военной операции
"Я даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки, а также участию администрации субъектов в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ", – приводит Минобороны РФ слова Белоусова.
Глава ведомства отметил, что без участия субъектов РФ работа по обеспечению доступности мер поддержки не может быть завершена, потому что сами эти льготы предоставляются в субъектах Российской Федерации.
"Количество мер поддержки может свидетельствовать о том, насколько реально регион заботится о своих ветеранах", – подчеркнул Белоусов.
При этом, по его словам, в некоторых регионах наиболее высокие риски реализации этой задачи. Основные усилия направлены на цифровизацию всех положенных мер поддержки, а также проактивное и комплексное их предоставление участникам СВО за одно посещение МФЦ и через Госуслуги, рассказали в Минобороны.
"Мы продолжили развивать это направление – сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. С мая этого года ведется работа по организации проактивного предоставления льгот", – сказал Белоусов.
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева доложила, что система работает в штатном режиме без сбоев. По её словам, только на Госуслугах было сформировано более 600 тысяч справок.
Шадаев, в свою очередь, отметил, что на Госуслугах создан раздел, в котором собрана информация о всех мерах социальной поддержки для участников СВО и их семей.
"Совместно с Минобороны выделили 11 мер поддержки, которые являются наиболее популярными и оказываются в большинстве субъектов Российской Федерации для того, чтобы их перевести в проактивный режим предоставления, а там, где это возможно – полностью в беззаявительный. Вместе с субъектами РФ мы работаем над тем, чтобы все меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей были доступны на Госуслугах в электронном виде", – отметил Шадаев.
По словам Херсонцева, продолжается работа по повышению качества предоставления мер поддержки участникам СВО и членам их семей через многофункциональные центры предоставления услуг.
"В первую очередь хотел бы отметить ключевые преимущества для наших героев и членов их семей, которые имеются при предоставлении льгот через МФЦ – сокращается количество визитов в различные ведомства, в МФЦ отсутствует необходимость самостоятельно делать копии требуемых документов, значительно сокращаются временные и материальные затраты", – приводит его слова Минобороны РФ.
Кроме того, ведется активная работа по выводу в МФЦ комплексного запроса, когда по одному заявлению участники СВО и члены их семей могут получить сразу весь комплекс полагающихся им мер поддержки.
"Уже подаются тысячи таких комплексных заявлений. Очень хорошая обратная связь – 5-10 мер поддержки в каждом заявлении. Уже 41 субъект Российской Федерации запустили эти запросы", – добавил Херсонцев.
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовМаксут ШадаевАлексей ХерсонцевРоссия
 
 
