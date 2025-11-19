Рейтинг@Mail.ru
В Серпухове мальчик упал с перекрытия в торговом центре - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/serpuhov-2056026159.html
В Серпухове мальчик упал с перекрытия в торговом центре
В Серпухове мальчик упал с перекрытия в торговом центре - РИА Новости, 19.11.2025
В Серпухове мальчик упал с перекрытия в торговом центре
Одиннадцатилетнего мальчика госпитализировали после падения с перекрытия в ТЦ в Серпухове, прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:59:00+03:00
2025-11-19T14:59:00+03:00
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
https://ria.ru/20251119/delo--2055996323.html
серпухов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, серпухов, московская область (подмосковье)
Происшествия, Серпухов, Московская область (Подмосковье)
В Серпухове мальчик упал с перекрытия в торговом центре

В Серпухове мальчика госпитализировали после падения с перекрытия в ТЦ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика госпитализировали после падения с перекрытия в ТЦ в Серпухове, прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области.
"Днем 18 ноября в одном из торговых центров 11-летний мальчик пытался достать помаду, которую его знакомая уронила на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. Он перелез через ограждение и спрыгнул на перекрытие, которое не выдержало веса ребёнка и провалилось", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован.
Серпуховская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и намерена дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе в сфере обеспечения безопасности посетителей ТЦ.
Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту территориальным отделом полиции.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Алтайском крае завели дело после избиения ребенка в школе
Вчера, 13:37
 
ПроисшествияСерпуховМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала