В Серпухове мальчик упал с перекрытия в торговом центре
Одиннадцатилетнего мальчика госпитализировали после падения с перекрытия в ТЦ в Серпухове, прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает... РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика госпитализировали после падения с перекрытия в ТЦ в Серпухове, прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области.
"Днем 18 ноября в одном из торговых центров 11-летний мальчик пытался достать помаду, которую его знакомая уронила на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. Он перелез через ограждение и спрыгнул на перекрытие, которое не выдержало веса ребёнка и провалилось", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован.
Серпуховская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и намерена дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, в том числе в сфере обеспечения безопасности посетителей ТЦ.
Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту территориальным отделом полиции.