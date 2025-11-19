В Серпухове мальчик упал с перекрытия в торговом центре

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика госпитализировали после падения с перекрытия в ТЦ в Серпухове, прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Московской области.

"Днем 18 ноября в одном из торговых центров 11-летний мальчик пытался достать помаду, которую его знакомая уронила на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. Он перелез через ограждение и спрыгнул на перекрытие, которое не выдержало веса ребёнка и провалилось", - говорится в сообщении.