Глава МИД Сербии заявил о важности консенсуса в стране для интеграции в ЕС

"Шеф сербской дипломатии заявил, что европейская интеграция налагает ответственность на все общество и что необходимо создать широкий консенсус, учитывая, что этот процесс не принадлежит одной политической партии, лидеру или правительству, но всему обществу, от госструктур и оппозиции до гражданского общества... Он указал, что Сербия к этому процессу подходит с новой энергией и ясной целью укрепления связей с ЕС, как объединением, с которой имеет свыше 62% экономического обмена", - цитирует главу МИД Сербии пресс-служба ведомства.