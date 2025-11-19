Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Сербии заявил о важности консенсуса в стране для интеграции в ЕС - РИА Новости, 19.11.2025
22:42 19.11.2025
Глава МИД Сербии заявил о важности консенсуса в стране для интеграции в ЕС
Глава МИД Сербии заявил о важности консенсуса в стране для интеграции в ЕС - РИА Новости, 19.11.2025
Глава МИД Сербии заявил о важности консенсуса в стране для интеграции в ЕС
Интеграция в ЕС налагает ответственность на всю Сербию, включая оппозицию и граждан, необходим общественный консенсус по этому вопросу, заявил глава сербского... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сербия
марко джурич
евросоюз
еврокомиссия
сербия
в мире, сербия, марко джурич, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сербия, Марко Джурич, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава МИД Сербии заявил о важности консенсуса в стране для интеграции в ЕС

Глава МИД Сербии Джурич: интеграция в ЕС налагает ответственность на всю страну

© AP Photo / Darko VojinovicСербский гвардеец во время пресс-конференции в Белграде
Сербский гвардеец во время пресс-конференции в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербский гвардеец во время пресс-конференции в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Интеграция в ЕС налагает ответственность на всю Сербию, включая оппозицию и граждан, необходим общественный консенсус по этому вопросу, заявил глава сербского МИД Марко Джурич.
Министр иностранных дел Сербии в среду принял участие в неформальной встрече, посвященной Западным Балканам в Брюсселе, организованной высоким представителем ЕС по внешней политике и безопасности Кайей Каллас.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с ЕС, сообщил Кошта
18 ноября, 20:57
"Шеф сербской дипломатии заявил, что европейская интеграция налагает ответственность на все общество и что необходимо создать широкий консенсус, учитывая, что этот процесс не принадлежит одной политической партии, лидеру или правительству, но всему обществу, от госструктур и оппозиции до гражданского общества... Он указал, что Сербия к этому процессу подходит с новой энергией и ясной целью укрепления связей с ЕС, как объединением, с которой имеет свыше 62% экономического обмена", - цитирует главу МИД Сербии пресс-служба ведомства.
Джурич после встречи с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем во вторник сообщил о приверженности Сербии согласованию с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, достигшей 70%.
Глава МИД ФРГ во вторник призвал Сербию определиться и присоединиться к внешней политике и политике безопасности ЕС.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат сообщил в среду, что компании из ЕС составляют 75% иностранных инвесторов в Сербии, что показывает тесную связь страны с Евросоюзом.
Джуро Мацут - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сербия выполнила 65 процентов критериев для вступления в ЕС, заявил премьер
12 ноября, 19:01
Фон Бекерат 6 ноября официально передал президенту Сербии Александру Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также необходимо согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Премьер Сербии Джуро Мацут заявил 12 ноября, что официальный Белград выполнил 65% критериев для вступления в ЕС, остальные 20-30% требований относятся, прежде всего, к политике санкций Брюсселя в отношении РФ и других государств.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
София, Болгария - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Болгарии отказались обсуждать референдум по еврозоне
Вчера, 14:33
 
В миреСербияМарко ДжуричЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
