Глава МИД Сербии заявил о важности консенсуса в стране для интеграции в ЕС
в мире
сербия
марко джурич
евросоюз
еврокомиссия
сербия
БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Интеграция в ЕС налагает ответственность на всю Сербию, включая оппозицию и граждан, необходим общественный консенсус по этому вопросу, заявил глава сербского МИД Марко Джурич.
Министр иностранных дел Сербии
в среду принял участие в неформальной встрече, посвященной Западным Балканам в Брюсселе
, организованной высоким представителем ЕС
по внешней политике и безопасности Кайей Каллас.
"Шеф сербской дипломатии заявил, что европейская интеграция налагает ответственность на все общество и что необходимо создать широкий консенсус, учитывая, что этот процесс не принадлежит одной политической партии, лидеру или правительству, но всему обществу, от госструктур и оппозиции до гражданского общества... Он указал, что Сербия к этому процессу подходит с новой энергией и ясной целью укрепления связей с ЕС, как объединением, с которой имеет свыше 62% экономического обмена", - цитирует главу МИД Сербии пресс-служба ведомства.
Джурич после встречи с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем во вторник сообщил о приверженности Сербии согласованию с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, достигшей 70%.
Глава МИД ФРГ во вторник призвал Сербию определиться и присоединиться к внешней политике и политике безопасности ЕС.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат сообщил в среду, что компании из ЕС составляют 75% иностранных инвесторов в Сербии, что показывает тесную связь страны с Евросоюзом.
Фон Бекерат 6 ноября официально передал президенту Сербии Александру Вучичу
доклад Еврокомиссии
о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также необходимо согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Премьер Сербии Джуро Мацут заявил 12 ноября, что официальный Белград
выполнил 65% критериев для вступления в ЕС, остальные 20-30% требований относятся, прежде всего, к политике санкций Брюсселя в отношении РФ
и других государств.
Пять стран Западных Балкан - Албания
, Босния и Герцеговина
, Северная Македония
, Черногория
и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово
.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.