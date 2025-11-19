Рейтинг@Mail.ru
"Просто жесть!": семья вернулась в Россию после 15 лет жизни в США - РИА Новости, 19.11.2025
16:00 19.11.2025
"Просто жесть!": семья вернулась в Россию после 15 лет жизни в США
"Просто жесть!": семья вернулась в Россию после 15 лет жизни в США - РИА Новости, 19.11.2025
"Просто жесть!": семья вернулась в Россию после 15 лет жизни в США
Пятнадцать лет назад молодая русская семья уехала в США, чтобы начать новую жизнь. Тогда им казалось, что в Америке больше возможностей, комфорта и... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:00:00+03:00
2025-11-19T16:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911592_0:236:3070:1963_1920x0_80_0_0_e3e5719b3125bbae03bf4d2c7a0c0c63.jpg
"Просто жесть!": семья вернулась в Россию после 15 лет жизни в США

© iStock.com / SimonSkafarСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© iStock.com / SimonSkafar
Семья с детьми
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пятнадцать лет назад молодая русская семья уехала в США, чтобы начать новую жизнь. Тогда им казалось, что в Америке больше возможностей, комфорта и стабильности.
Но летом этого года супруги решили впервые за полтора десятилетия вернуться на родину — показать детям, где они сами выросли. Казалось бы, обычное путешествие в прошлое, но оно обернулось настоящим культурным шоком. Женщина рассказала о впечатлениях в коротком видео, которое быстро разошлось по соцсетям.

"Америка привыкла к хаосу"

Первые же дни в Москве стали для семьи серией маленьких открытий. После Лос-Анджелеса, где "палаточные городки давно стали неотъемлемой частью городского пейзажа", российская столица показалась почти стерильной.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Лос-Анджелес, США
"Все привыкли, никто не вмешивается. А здесь будто другая планета: чисто, спокойно, не пахнет ничем подозрительным, не чувствуешь запах мочи на каждом углу", — рассказывает россиянка каналу "Путешествия с фотокамерой".
Девушку поражает не только чистота, но и общее ощущение порядка. В России, говорит она, сама система не позволяет бездомности стать массовым явлением: если кто-то оказывается на улице, это сразу вызывает реакцию — ему помогают, интересуются, предлагают выход.
"В Америке это невозможно. Там бездомные как невидимки. Люди проходят мимо, не оглядываясь. Такое ощущение, что общество перестало замечать страдание рядом. А здесь наоборот: если кто-то в беде, это не остается незамеченным", — делится она.
© AP Photo / Jae C. HongБездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе
Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Бездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе

Россия глазами "американки"

На контрасте с калифорнийским хаосом Москва показалась героине почти столицей будущего. Центр ухожен, здания отреставрированы, фасады сверкают, в витринах отражается подсветка вечерних улиц.
"Такое ощущение, что даже воздух здесь на госслужбе", — шутит она.
Ее особенно поразило, что город буквально пропитан сервисами и технологиями. Даже оплата чашки кофе или поездка в метро — безналичные, через телефон.
© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой
"Мы достали кошелек, а официант удивился. Здесь уже никто не считает наличные. А у нас в Калифорнии до сих пор выписывают бумажные чеки!" — удивляется женщина.
Таким открытиям не было конца. Заказ еды привозят за час, а не через два дня. В каждом дворе детская площадка, камеры, освещение. Люди гуляют поздно вечером, не опасаясь, что их кто-то остановит или ограбит.
"Мы вышли в 11 вечера, вокруг женщины, дети и всем спокойно. В Лос-Анджелесе такое невозможно", — признается она.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители Москвы на набережной вечером
Жители Москвы на набережной вечером - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жители Москвы на набережной вечером
Пожалуй, самое большое удивление вызвала цифровизация. В России, по словам супругов, все оказалось устроено проще, быстрее и удобнее. Семья вспоминает, как в США часто сталкивались с бюрократией и медлительностью, тогда как в Москве им достаточно было нескольких кликов в приложении, чтобы оформить документы или вызвать врача.

Что осталось за кадром

Супруги рассказывали, что впервые за многие годы смогли гулять вечером, не думая о безопасности. Смогли отпустить детей играть во дворе без страха. Смогли жить без автомобиля и при этом чувствовать себя свободными.
"В Америке без машины никуда. Даже хлеб купить — десять минут на колесах. Здесь все рядом: магазин, аптека, парк. В шаговой доступности целая жизнь", — делится мать семейства.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолодой человек в магазине "Магнит"
Молодой человек в магазине Магнит - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Молодой человек в магазине "Магнит"
По ее словам, возвращение в Россию стало для них "холодным душем", но в хорошем смысле. Оно напомнило, что комфорт и порядок — это не вопрос географии, а результат того, как страна развивается и заботится о своих гражданах.

Россия формирует сильный характер

А вот еще одна история, только в ней американец впервые приехал в Россию, да так и остался.
Простого техасца Эрика неожиданно прославил YouTube. Его видеоблог о том, как американская семья привыкает к жизни в Ярославле, преодолевая бытовые сложности, нашел отклик у зрителей по обе стороны океана. "Мне было важно показать реальную жизнь в России, развеять миф о том, что это мрачное и опасное место, и, кажется, у меня получилось", — делится Эрик, его цитирует "Комсомольская правда".
© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Больше половины его аудитории — жители США и Европы, причем некоторые после просмотра его роликов серьезно задумались о переезде в Россию.
Эрик вырос в Техасе в обычной семье: отец работал фельдшером скорой помощи, мать — косметологом. Знакомство с будущей женой Полиной изменило его жизнь. Решение переехать в Ярославль созрело под влиянием нескольких факторов. Растущая преступность в Штатах — перестрелки в школах, вооруженные нападения в магазинах рядом с домом — вызывала постоянное беспокойство. Не меньше тревожила и система здравоохранения.
"Мы боялись даже получить травму, ведь вызов скорой мог обойтись в тысячи долларов. Когда родилась наша дочь Тея, счет за роды был астрономическим", — рассказывает американец.
© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Ключевым аргументом стала близость к родным — теперь родители Полины живут в десяти минутах ходьбы.
Впечатления американского гостя превзошли все ожидания: он обнаружил, что для перемещений по городу автомобиль не обязателен, так как прекрасно работает общественный транспорт. Особенно его поразило обилие благоустроенных парков и мест для отдыха, где можно комфортно проводить время как с детьми, так и с друзьями.
"Я был приятно удивлен развитой инфраструктурой. А еще российская система образования оказалась значительно интенсивнее — к детям здесь предъявляют более строгие требования, учиться сложнее, но именно это, на мой взгляд, помогает сформировать сильный характер", — описывает свой опыт техасец.
 
 
 
