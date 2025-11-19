Рейтинг@Mail.ru
При ударах Израиля по сектору Газа погибли 11 человек
19:41 19.11.2025
При ударах Израиля по сектору Газа погибли 11 человек
При ударах Израиля по сектору Газа погибли 11 человек - РИА Новости, 19.11.2025
При ударах Израиля по сектору Газа погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа в среду, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T19:41:00+03:00
2025-11-19T19:41:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
При ударах Израиля по сектору Газа погибли 11 человек

Al Jazeera: при ударах Израиля по Газе погибли 11 человек

Последствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа в среду, сообщил телеканал Al Jazeera.
"Одиннадцать человек погибли от огня израильской армии в городах Газа и Хан-Юнис в среду", - сообщил телеканал со ссылкой на местные медицинские источники.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Посол Палестины в Австрии рассказал о состоянии раненых в секторе Газа
Вчера, 02:18
По данным телеканала, пять человек стали жертвами авиаудара по зданию в районе Аз-Зейтун в Газе, где размещались беженцы, еще трое скончались при ударах израильских БПЛА по району Эль-Маваси на западе Хан-Юниса.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.
Согласно статистике властей сектора Газа, всего с начала действия перемирия израильские военные совершили более 280 нарушений режима прекращения огня. В результате этих действий погибли 280 человек, пострадали еще 672.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
