При ударах Израиля по сектору Газа погибли 11 человек

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа в среду, сообщил телеканал Al Jazeera

"Одиннадцать человек погибли от огня израильской армии в городах Газа и Хан-Юнис в среду", - сообщил телеканал со ссылкой на местные медицинские источники.

По данным телеканала, пять человек стали жертвами авиаудара по зданию в районе Аз-Зейтун в Газе, где размещались беженцы, еще трое скончались при ударах израильских БПЛА по району Эль-Маваси на западе Хан-Юниса.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.