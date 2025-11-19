https://ria.ru/20251119/sektor-2056109964.html
При ударах Израиля по сектору Газа погибли 11 человек
При ударах Израиля по сектору Газа погибли 11 человек - РИА Новости, 19.11.2025
При ударах Израиля по сектору Газа погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа в среду, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 19.11.2025
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Одиннадцать человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа в среду, сообщил телеканал Al Jazeera
.
"Одиннадцать человек погибли от огня израильской армии в городах Газа и Хан-Юнис в среду", - сообщил телеканал со ссылкой на местные медицинские источники.
По данным телеканала, пять человек стали жертвами авиаудара по зданию в районе Аз-Зейтун в Газе, где размещались беженцы, еще трое скончались при ударах израильских БПЛА по району Эль-Маваси на западе Хан-Юниса.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.
Согласно статистике властей сектора Газа, всего с начала действия перемирия израильские военные совершили более 280 нарушений режима прекращения огня. В результате этих действий погибли 280 человек, пострадали еще 672.