Иран все еще нацелен на заключение сделки с США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Иран все еще нацелен на заключение сделки с США по иранской ядерной программе, уверен президент США Дональд Трамп.
"А сейчас они хотят заключить сделку, они хотят заключить сделку, посмотреть, получится ли у них заключить с нами сделку", - сказал Трамп, выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия.
Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью; запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет; заморозку зарубежных активов Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.