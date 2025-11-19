Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк до конца года закончит сокращение 20% неэффективных сотрудников - РИА Новости, 19.11.2025
22:35 19.11.2025
Сбербанк до конца года закончит сокращение 20% неэффективных сотрудников
Сбербанк до конца года закончит сокращение 20% неэффективных сотрудников
Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта, заявил глава
Сбербанк до конца года закончит сокращение 20% неэффективных сотрудников

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
"Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, до 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта, как неэффективный", - сказал он в ходе пленарной дискуссии в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey-2025.
"Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников. В результате высвобождение, в том числе, и ресурсов", - добавил Греф.
Заголовок открываемого материала