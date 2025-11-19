https://ria.ru/20251119/sberbank-2056146635.html
Сбербанк до конца года закончит сокращение 20% неэффективных сотрудников
Сбербанк до 1 января 2026 года закончит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которые были выявлены при помощи искусственного интеллекта, заявил глава РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:35:00+03:00
2025-11-19T22:35:00+03:00
2025-11-19T22:35:00+03:00
технологии
герман греф
сбербанк россии
сбер
общество
технологии, герман греф, сбербанк россии, сбер, общество
Технологии, Герман Греф, Сбербанк России, Сбер, Общество
