Греф сообщил, на сколько увеличатся инвестиции Сбербанка в ИИ в 2026 году
Греф сообщил, на сколько увеличатся инвестиции Сбербанка в ИИ в 2026 году - РИА Новости, 19.11.2025
Греф сообщил, на сколько увеличатся инвестиции Сбербанка в ИИ в 2026 году
Сбербанк в 2026 году планирует увеличить инвестиции в искусственный интеллект в 2,3 раза по сравнению с текущим годом – до 350 миллиардов рублей, следует из... РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сбербанк в 2026 году планирует увеличить инвестиции в искусственный интеллект в 2,3 раза по сравнению с текущим годом – до 350 миллиардов рублей, следует из слов главы банка Германа Грефа.
"Мы за три года планируем проинвестировать 600 миллиардов рублей в искусственный интеллект. У нас в прошлом году было проинвестировано свыше 100 миллиардов рублей, в этом году 150 миллиардов. А в следующем году мы проинвестируем 350 миллиардов рублей", - сказал Греф
журналистам в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
По его словам, использование искусственного интеллекта с 2024 по 2026 год принесет Сбербанку
1,4 триллиона рублей.
"Если быть совсем точным, то инвестиции, которые я назвал, практически все сделаны в генеративном искусственном интеллекте, отдачу мы получим от всего искусственного интеллекта, который мы используем. И в этом смысле пока инвестиции в генеративный искусственный интеллект не окупаются", - уточнил он.
В июне Греф сообщал журналистам, что Сбербанк в этом году планирует заработать 50 миллиардов рублей благодаря использованию генеративного ИИ.
А в декабре прошлого года он говорил, что Сбербанк рассчитывает по итогам 2025 года получить финансовый эффект не менее 450 миллиардов рублей от внедрения ИИ в целом.