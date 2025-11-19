Рейтинг@Mail.ru
Путин спросил Грефа о финансировании создания спутниковых группировок - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/sber-2056130737.html
Путин спросил Грефа о финансировании создания спутниковых группировок
Путин спросил Грефа о финансировании создания спутниковых группировок - РИА Новости, 19.11.2025
Путин спросил Грефа о финансировании создания спутниковых группировок
Президент РФ Владимир Путин спросил главу "Сбера" Германа Грефа, готова ли организация финансово поучаствовать в создании спутниковых группировок. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:05:00+03:00
2025-11-19T21:05:00+03:00
технологии
россия
москва
китай
владимир путин
герман греф
дмитрий песков
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053941488_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_b94fe2aa624f850c3f9a97b92f079af9.jpg
https://ria.ru/20250729/tekhnologii-2032122223.html
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039788810.html
https://ria.ru/20251119/putin-2056108661.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053941488_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_ceeef3fc3bee9639cbd5682726b463b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, китай, владимир путин, герман греф, дмитрий песков, сбер, роскосмос
Технологии, Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Герман Греф, Дмитрий Песков, Сбер, Роскосмос
Путин спросил Грефа о финансировании создания спутниковых группировок

Путин спросил Грефа, готов ли он участвовать в создании спутниковых группировок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил главу "Сбера" Германа Грефа, готова ли организация финансово поучаствовать в создании спутниковых группировок.
В ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" Греф отметил, что "Сбер" в последнее время активно работает с "Роскосмосом" над созданием ИИ-помощника для космонавтов, потому что, по его словам, там огромное количество сложного оборудования и нужно иметь инструкции — это можно делать с помощью искусственного интеллекта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Путин рассказал об успехах России в развитии технологий ИИ
29 июля, 13:57
"Правильно я вас понял, что "Сбер" готов поучаствовать в создании нужных для государства спутниковых группировок", — уточнил российский лидер.
Греф ответил, что организация "с удовольствием" будет над этим работать.
"В различных отраслях? Они там разного назначения", — поинтересовался Путин.
Глава "Сбера" в ответ заявил, что компания будет работать над проектом в части искусственного интеллекта.
"Видим это своим важным делом", — сказал Греф.
Глава Сбера Герман Греф - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Греф заявил, что ИИ пока не готов заменить его
4 сентября, 22:09
"Так, сложно ответил. Деньги дадите на то, чтобы спутниковые группировки создавать? Или только в части использования искусственного интеллекта при создании этих группировок?" — спросил президент РФ.
"Владимир Владимирович, у нас ничего не остаётся после затрат на искусственный интеллект — это настолько дорогая игрушка", — сказал глава "Сбера".
"А вы с помощью искусственного интеллекта сокращайте непроизводственные расходы - у вас появится лишнее", — предложил Путин.
"Вы абсолютно правы, мы это сейчас делаем", — согласился Греф.
Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других спикеров, в том числе из Китая и Индии.
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин в шутку посоветовал главе "Сбера" не испытывать терпение ИИ-робота
Вчера, 19:35
 
ТехнологииРоссияМоскваКитайВладимир ПутинГерман ГрефДмитрий ПесковСберРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала