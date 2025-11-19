Путин спросил Грефа о финансировании создания спутниковых группировок

Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил главу "Сбера" Германа Грефа, готова ли организация финансово поучаствовать в создании спутниковых группировок.

В ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" Греф отметил, что " Сбер " в последнее время активно работает с " Роскосмосом " над созданием ИИ-помощника для космонавтов, потому что, по его словам, там огромное количество сложного оборудования и нужно иметь инструкции — это можно делать с помощью искусственного интеллекта.

"Правильно я вас понял, что "Сбер" готов поучаствовать в создании нужных для государства спутниковых группировок", — уточнил российский лидер.

Греф ответил, что организация "с удовольствием" будет над этим работать.

"В различных отраслях? Они там разного назначения", — поинтересовался Путин

Глава "Сбера" в ответ заявил, что компания будет работать над проектом в части искусственного интеллекта.

"Видим это своим важным делом", — сказал Греф.

"Так, сложно ответил. Деньги дадите на то, чтобы спутниковые группировки создавать? Или только в части использования искусственного интеллекта при создании этих группировок?" — спросил президент РФ

"Владимир Владимирович, у нас ничего не остаётся после затрат на искусственный интеллект — это настолько дорогая игрушка", — сказал глава "Сбера".

"А вы с помощью искусственного интеллекта сокращайте непроизводственные расходы - у вас появится лишнее", — предложил Путин.

"Вы абсолютно правы, мы это сейчас делаем", — согласился Греф.

Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.