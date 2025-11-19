https://ria.ru/20251119/sber-2056130737.html
Путин спросил Грефа о финансировании создания спутниковых группировок
Президент РФ Владимир Путин спросил главу "Сбера" Германа Грефа, готова ли организация финансово поучаствовать в создании спутниковых группировок.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил главу "Сбера" Германа Грефа, готова ли организация финансово поучаствовать в создании спутниковых группировок.
В ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" Греф
отметил, что "Сбер
" в последнее время активно работает с "Роскосмосом
" над созданием ИИ-помощника для космонавтов, потому что, по его словам, там огромное количество сложного оборудования и нужно иметь инструкции — это можно делать с помощью искусственного интеллекта.
"Правильно я вас понял, что "Сбер" готов поучаствовать в создании нужных для государства спутниковых группировок", — уточнил российский лидер.
Греф ответил, что организация "с удовольствием" будет над этим работать.
"В различных отраслях? Они там разного назначения", — поинтересовался Путин
.
Глава "Сбера" в ответ заявил, что компания будет работать над проектом в части искусственного интеллекта.
"Видим это своим важным делом", — сказал Греф.
"Так, сложно ответил. Деньги дадите на то, чтобы спутниковые группировки создавать? Или только в части использования искусственного интеллекта при создании этих группировок?" — спросил президент РФ
.
"Владимир Владимирович, у нас ничего не остаётся после затрат на искусственный интеллект — это настолько дорогая игрушка", — сказал глава "Сбера".
"А вы с помощью искусственного интеллекта сокращайте непроизводственные расходы - у вас появится лишнее", — предложил Путин.
"Вы абсолютно правы, мы это сейчас делаем", — согласился Греф.
Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других спикеров, в том числе из Китая
и Индии
.