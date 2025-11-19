Рейтинг@Mail.ru
Летать российскими авиакомпаниями абсолютно безопасно, заявил Савельев - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/savelev-2055963130.html
Летать российскими авиакомпаниями абсолютно безопасно, заявил Савельев
Летать российскими авиакомпаниями абсолютно безопасно, заявил Савельев - РИА Новости, 19.11.2025
Летать российскими авиакомпаниями абсолютно безопасно, заявил Савельев
Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что летать российскими авиакомпаниями абсолютно безопасно. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:48:00+03:00
2025-11-19T11:48:00+03:00
россия
виталий савельев
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/06/1482830689_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_b414655c791a92a29b461456dccaaaa8.jpg
https://ria.ru/20251118/nikitin-2055819050.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/06/1482830689_0:0:706:529_1920x0_80_0_0_52112c4163d3b7e6e2cab358cace72f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, виталий савельев, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Россия, Виталий Савельев, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Летать российскими авиакомпаниями абсолютно безопасно, заявил Савельев

Савельев: летать российскими авиакомпаниями абсолютно безопасно

© Flickr / Alex PolezhaevСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Flickr / Alex Polezhaev
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что летать российскими авиакомпаниями абсолютно безопасно.
"Абсолютно безопасно. У нас и отечественные самолеты используются, у нас больше 150 самолетов Sukhoi Superjet летает, и авиакомпании, которые используют иностранную технику, они полностью имеют сертифицированных специалистов. И комплектующие запчасти, они также являются сертифицированными", — отметил он на вопрос о безопасности полетов российских авиакомпании в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
В июне в Росавиации сообщали, что по уровню безопасности полетов Россия демонстрирует показатели лучше общемировых. Так, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в качестве объективного показателя, характеризующего уровень безопасности коммерческих полетов, считает количество происшествий в расчете на 1 миллион полетов. Последний опубликованный ИКАО показатель находится на уровне 1,87, а в России по итогам 2024 года он составлял 1,28, подчеркнули в ведомстве.
Ожидание в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Минтранс рассказал о прогнозе пассажиропотока авиакомпаний в 2026 году
18 ноября, 18:34
 
РоссияВиталий СавельевМеждународная организация гражданской авиацииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала