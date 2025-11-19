Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров "с нефтью из России"
23:51 19.11.2025 (обновлено: 23:54 19.11.2025)
СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров "с нефтью из России"
Главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, обсудят в четверг возможности введения новых санкций против танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, передает... РИА Новости, 19.11.2025
в мире, россия, брюссель, польша, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Польша, Владимир Путин, Евросоюз
© AP Photo / Mathieu PattierТанкер Boracay, ранее задержанный французскими властями, у берегов Сен-Назера
Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями, у берегов Сен-Назера. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, обсудят в четверг возможности введения новых санкций против танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники и документ.
"Главы МИД стран блока, которые встретятся в четверг в Брюсселе, как ожидается, рассмотрят вопрос об активизации взаимодействия со странами, которые регистрируют суда, в попытке пресечь деятельность этих судов, которые Россия использует для обхода санкций блока", - передает агентство.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Euroclear готов судиться с ЕС в случае конфискации российских активов
15 ноября, 20:09
Как отмечается, в документе, разосланном перед встречей, Польша предложила новые правила и способы координации, в частности, по таким вопросам, могут ли представители властей стран подниматься на борт судов. В документе также сказано, что ЕС провел большую дипломатическую работу со странами, регистрирующими суда, и "в значительной степени успешно" убедил многие из них снять суда с регистрации. Варшава также предложила задействовать портовые и прибрежные государства, а также организации, якобы обеспечивающие деятельность этих судов, передает агентство.
Собеседники агентства указали, что любые новые меры, которые будут обсуждаться, войдут в 20-й пакет санкций ЕС.
Как ожидается, министры также обсудят варианты финансирования для Украины и участившиеся "гибридные атаки" по всей Европе, добавляет агентство.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Минфин США ввел новые санкции против пяти россиян и семи компаний
Вчера, 17:02
 
