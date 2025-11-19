СМИ: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров "с нефтью из России"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, обсудят в четверг возможности введения новых санкций против танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники и документ.
Как отмечается, в документе, разосланном перед встречей, Польша предложила новые правила и способы координации, в частности, по таким вопросам, могут ли представители властей стран подниматься на борт судов. В документе также сказано, что ЕС провел большую дипломатическую работу со странами, регистрирующими суда, и "в значительной степени успешно" убедил многие из них снять суда с регистрации. Варшава также предложила задействовать портовые и прибрежные государства, а также организации, якобы обеспечивающие деятельность этих судов, передает агентство.
Собеседники агентства указали, что любые новые меры, которые будут обсуждаться, войдут в 20-й пакет санкций ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.