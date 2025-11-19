https://ria.ru/20251119/samolet-2056073901.html
Названы сроки поставок первых Ил-114-300
Названы сроки поставок первых Ил-114-300 - РИА Новости, 19.11.2025
Названы сроки поставок первых Ил-114-300
Поставки первых самолетов Ил-114-300 запланированы на август 2026 года, все необходимые проверки завершатся до начала поставок, сообщил журналистам управляющий... РИА Новости, 19.11.2025
Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ростех, Ил-114-300
Названы сроки поставок первых Ил-114-300
Бренерман: поставки первых самолетов Ил-114-300 запланированы на август 2026 г
ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Поставки первых самолетов Ил-114-300 запланированы на август 2026 года, все необходимые проверки завершатся до начала поставок, сообщил журналистам управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман в рамках авиасалона Dubai Airshow 2025.
"Все необходимые проверки завершатся до начала поставки воздушных судов эксплуатанту, которые запланированы с августа 2026 года", - сказал Бренерман.
Ранее глава Росавиации
Дмитрий Ядров сообщил, что сертификационные испытания российского регионального пассажирского самолета Ил-1
14-300 планируется завершить в первом квартале 2026 года.
В конце октября госкорпорация "Ростех
" сообщала, что Ил-114-300 сейчас находится на завершающей стадии сертификации, проверяются навигационные режимы.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур. В декабре планируется получить сертификат и запустить самолет в серийное производство.