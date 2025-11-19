Названы сроки поставок первых Ил-114-300

ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Поставки первых самолетов Ил-114-300 запланированы на август 2026 года, все необходимые проверки завершатся до начала поставок, сообщил журналистам управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман в рамках авиасалона Dubai Airshow 2025.

"Все необходимые проверки завершатся до начала поставки воздушных судов эксплуатанту, которые запланированы с августа 2026 года", - сказал Бренерман.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что сертификационные испытания российского регионального пассажирского самолет а Ил-1 14-300 планируется завершить в первом квартале 2026 года.

В конце октября госкорпорация " Ростех " сообщала, что Ил-114-300 сейчас находится на завершающей стадии сертификации, проверяются навигационные режимы.

Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).