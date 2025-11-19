Рейтинг@Mail.ru
Названы сроки поставок первых Ил-114-300 - РИА Новости, 19.11.2025
17:34 19.11.2025
Названы сроки поставок первых Ил-114-300
Названы сроки поставок первых Ил-114-300
экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростех, ил-114-300
Экономика, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ростех, Ил-114-300
Названы сроки поставок первых Ил-114-300

Сертификационные спассажирского самолета Ил-114-300 на базе аэропорта Горно-Алтайска. Архивное фото
ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Поставки первых самолетов Ил-114-300 запланированы на август 2026 года, все необходимые проверки завершатся до начала поставок, сообщил журналистам управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман в рамках авиасалона Dubai Airshow 2025.
"Все необходимые проверки завершатся до начала поставки воздушных судов эксплуатанту, которые запланированы с августа 2026 года", - сказал Бренерман.
Второй опытный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На авиасалоне в Дубае представили модели российских гражданских самолетов
17 ноября, 10:25
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что сертификационные испытания российского регионального пассажирского самолета Ил-114-300 планируется завершить в первом квартале 2026 года.
В конце октября госкорпорация "Ростех" сообщала, что Ил-114-300 сейчас находится на завершающей стадии сертификации, проверяются навигационные режимы.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур. В декабре планируется получить сертификат и запустить самолет в серийное производство.
Второй импортозамещенный образец МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. 13 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Импортозамещенный образец МС-21 успешно завершил длительный перелет
13 ноября, 17:55
 
ЭкономикаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РостехИл-114-300
 
 
