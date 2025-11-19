https://ria.ru/20251119/samolet-2055931659.html
В аэропорту Норильска самолет получил повреждения во время уборки снега
В аэропорту Норильска самолет получил повреждения во время уборки снега - РИА Новости, 19.11.2025
В аэропорту Норильска самолет получил повреждения во время уборки снега
Прокуратура разбирается в инциденте с повреждением воздушного судна Ан-26 во аэропорту Норильска во время уборки снега, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 19.11.2025
