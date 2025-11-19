Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Норильска самолет получил повреждения во время уборки снега
10:13 19.11.2025 (обновлено: 12:28 19.11.2025)
В аэропорту Норильска самолет получил повреждения во время уборки снега
Прокуратура разбирается в инциденте с повреждением воздушного судна Ан-26 во аэропорту Норильска во время уборки снега, сообщает Западно-Сибирская транспортная...
норильск
западно-сибирская транспортная прокуратура
ан-26
происшествия
норильск
норильск, западно-сибирская транспортная прокуратура, ан-26, происшествия
Норильск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Ан-26, Происшествия
В аэропорту Норильска самолет получил повреждения во время уборки снега

Фюзеляж самолета Ан-26 повредили во время уборки снега в аэропорту Норильска
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Фюзеляж самолета Ан-26 повредили во время уборки снега в аэропорту Норильска
КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Прокуратура разбирается в инциденте с повреждением воздушного судна Ан-26 во аэропорту Норильска во время уборки снега, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По ее данным, инцидент произошел во вторник.
"В международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева при уборке снега с мест стоянки воздушных судов с использованием снегоуборочной техники допущено повреждение кабеля аэродромного электропитания с последующим локальным повреждением фюзеляжа самолета Ан-26", - говорится в сообщении.
Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
НорильскЗападно-Сибирская транспортная прокуратураАн-26Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала