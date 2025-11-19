https://ria.ru/20251119/sammit-2055960970.html
Саммит "Деловой двадцатки" открылся в ЮАР
Саммит "Деловой двадцатки", объединяющей деловые круги стран "Группы двадцати", начал работу в южноафриканском Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.11.2025
Саммит "Деловой двадцатки" открылся в ЮАР
Саммит "Деловой двадцатки" начал работу в Йоханнесбурге