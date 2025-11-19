Рейтинг@Mail.ru
Саммит "Деловой двадцатки" открылся в ЮАР
11:43 19.11.2025 (обновлено: 11:52 19.11.2025)
Саммит "Деловой двадцатки" открылся в ЮАР
в мире, южная африка, йоханнесбург, максим орешкин, большая двадцатка, африканский союз
В мире, Южная Африка, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Большая двадцатка, Африканский союз
© Фото : Владимир СтогниенкоЙоханнесбург
Йоханнесбург
© Фото : Владимир Стогниенко
Йоханнесбург. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Саммит "Деловой двадцатки", объединяющей деловые круги стран "Группы двадцати", начал работу в южноафриканском Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит проходит в деловом районе Сэндтон, именуемом "самой богатой квадратной милей в Африке". Среди участников ожидаются представители бизнеса стран-членов G20, руководства Южной Африки, а также международных организаций, включая Африканский союз. Деловая программа саммита рассчитана на 19-20 ноября.
Вслед за встречей "Деловой двадцатки" в Йоханнесбурге состоится лидерский саммит G20. Он запланирован на 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Песков ответил на вопрос, при каких условиях состоится саммит России и США
17 ноября, 13:42
 
В миреЮжная АфрикаЙоханнесбургМаксим ОрешкинБольшая двадцаткаАфриканский союз
 
 
