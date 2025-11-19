Рейтинг@Mail.ru
В Румынии призвали увеличить оборонный бюджет - РИА Новости, 19.11.2025
03:14 19.11.2025
В Румынии призвали увеличить оборонный бюджет
В Румынии призвали увеличить оборонный бюджет
Министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил о необходимости привлекать больше людей в армию и увеличить оборонный бюджет до 5% ВВП, выступив... РИА Новости, 19.11.2025
в мире, румыния, россия, бухарест, нато
В мире, Румыния, Россия, Бухарест, НАТО
В Румынии призвали увеличить оборонный бюджет

Министр обороны Румынии призвал привлечь больше людей в армию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Румынии
Военнослужащие армии Румынии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Военнослужащие армии Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил о необходимости привлекать больше людей в армию и увеличить оборонный бюджет до 5% ВВП, выступив против планов сократить на 10% расходы на зарплаты военных.
Ранее премьер Румынии Илие Боложан заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в этом году он будет снижен до 7%. Министр труда Румынии Петре Маноле сообщил журналистам, что меры по сокращению дефицита госбюджета страны предусматривают сокращение штата госслужащих, также может быть волна увольнений в других областях.
"Нужно привлекать больше людей в армию, у нас ежегодные выпуски, которых нужно трудоустраивать, мы нуждаемся в профессиональных солдатах. В следующем году планировали принять две тысячи солдат-профессионалов, развиваем программу добровольной службы", — сказал Моштяну журналистам в парламенте.
Министр отметил, что ранее правящая коалиция договорились исключить систему обороны из общего сокращения зарплат в госсекторе, однако сейчас в парламенте обсуждают урезание расходов повсеместно.
"Мы не можем сокращать расходы на персонал в армии именно сейчас, когда каждую неделю рядом взрываются дроны... вы видели рядом с Добруджей. Оптимизировать расходы можно, но не рубить сплеча", — подчеркнул министр.
Моштяну напомнил, что в этом году бюджет обороны составляет 2,3% ВВП Румынии, а к 2035 году страна обязалась перед НАТО довести его до 5%.
На прошлой неделе оборонное ведомство Румынии сообщило о возможном наличии фрагментов беспилотников в пяти километрах к югу от границы страны. В пятницу посол России в Бухаресте Владимир Липаев был вызван в МИД Румынии, где ему предоставили обломки якобы российского беспилотника.
В российской дипмиссии отметили, что в качестве доказательств были предъявлены обломки и фотографии беспилотного летательного аппарата, якобы "упавшего" на румынскую территорию. Так называемые "доказательства" в действительности таковыми не являются, поскольку не были предоставлены координаты влета объекта в страну и данные о его маршруте. Кроме того, характер обломков однозначно свидетельствует о том, что дрон упал не сам, а был сбит силами ПВО, что могло произойти только вне пределов румынского воздушного пространства, подчеркнули в посольстве.
