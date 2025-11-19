В Норильске на руднике погиб рабочий

КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Рабочий погиб на руднике "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО ГМК "Норильский никель" в Красноярском крае, следователи выехали на место для выяснения обстоятельств, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.