14:29 19.11.2025
В Норильске на руднике погиб рабочий
В Норильске на руднике погиб рабочий
Рабочий погиб на руднике "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО ГМК "Норильский никель" в Красноярском крае, следователи выехали на место для выяснения... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:29:00+03:00
2025-11-19T14:29:00+03:00
норильск
красноярский край
россия
норильский никель
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
норильск
красноярский край
россия
норильск, красноярский край, россия, норильский никель, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Норильск, Красноярский край, Россия, Норильский никель, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Норильске на руднике погиб рабочий

В Норильске на руднике "Октябрьский" погиб рабочий

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Рабочий погиб на руднике "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО ГМК "Норильский никель" в Красноярском крае, следователи выехали на место для выяснения обстоятельств, сообщили журналистам в региональном главке СК РФ.
"Сегодня в следственные органы поступило сообщение о гибели 28-летнего рабочего на одном из рудодобывающих предприятий города Норильска. По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия организована процессуальная проверка, - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на руднике "Октябрьский" Заполярного филиала "Норникеля". Следственная группа выехала на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.
Место происшествия, где рабочий упал с шестого этажа на строительном объекте на Ботанической улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Москве рабочий погиб при падении с шестого этажа
НорильскКрасноярский крайРоссияНорильский никельСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
