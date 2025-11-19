https://ria.ru/20251119/rudnik-2056016606.html
В Норильске на руднике погиб рабочий
В Норильске на руднике погиб рабочий - РИА Новости, 19.11.2025
В Норильске на руднике погиб рабочий
Рабочий погиб на руднике "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО ГМК "Норильский никель" в Красноярском крае, следователи выехали на место для выяснения... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:29:00+03:00
2025-11-19T14:29:00+03:00
2025-11-19T14:29:00+03:00
норильск
красноярский край
россия
норильский никель
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
норильск
красноярский край
россия
Норильск, Красноярский край, Россия, Норильский никель, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Норильске на руднике "Октябрьский" погиб рабочий