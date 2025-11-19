Рейтинг@Mail.ru
В США назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России
11:53 19.11.2025 (обновлено: 16:55 19.11.2025)
В США назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России
Госсекретарь США Марко Рубио внес скептицизм в позицию президента Дональда Трампа по переговорам с Россией, пишет Bloomberg.
в мире
дональд трамп
сша
марко рубио
россия
В мире, Дональд Трамп, США, Марко Рубио, Россия
© Getty Images / Chip SomodevillaБелый дом США
© Getty Images / Chip Somodevilla
Белый дом США. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио внес скептицизм в позицию президента Дональда Трампа по переговорам с Россией, пишет Bloomberg.

"Рубио терпеливо ждал, пока подход Уиткоффа к взаимодействию с Россией пройдет свой путь, а затем смог вмешаться и выразить больше скептицизма", — говорится в публикации.
Агентство назвало госсекретаря США главным внешнеполитическим чиновником Трампа, чье влияние только растет.

Помощник президента Юрий Ушаков в ноябре заявлял, что Россия и США обсуждают украинское урегулирование на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже.

Он добавил, что киевские власти проинформированы о договоренностях, к которым Владимир Путин и Дональд Трамп пришли во время переговоров в августе, и они им не нравятся.
