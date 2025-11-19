Агентство назвало госсекретаря США главным внешнеполитическим чиновником Трампа, чье влияние только растет.



Помощник президента Юрий Ушаков в ноябре заявлял, что Россия и США обсуждают украинское урегулирование на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже.



Он добавил, что киевские власти проинформированы о договоренностях, к которым Владимир Путин и Дональд Трамп пришли во время переговоров в августе, и они им не нравятся.