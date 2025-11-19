Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" сохранит планы по серийному производству МС-21, заявил Чемезов - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/rosteh-2055874151.html
"Ростех" сохранит планы по серийному производству МС-21, заявил Чемезов
"Ростех" сохранит планы по серийному производству МС-21, заявил Чемезов - РИА Новости, 19.11.2025
"Ростех" сохранит планы по серийному производству МС-21, заявил Чемезов
Госкорпорация "Ростех" сохраняет планы по запуску серийного производства самолетов МС-21 в следующем году, следует из слов главы корпорации Сергея Чемезова. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T00:47:00+03:00
2025-11-19T00:47:00+03:00
экономика
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
аэрофлот
мс-21
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820738_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_ad52a1182c30de46e8d66554ea49ce54.jpg
https://ria.ru/20251119/rosteh-2055873977.html
https://ria.ru/20251119/samolet-2055873784.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820738_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_4b2e44af09855ed451cd469ae67212b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), аэрофлот, мс-21
Экономика, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Аэрофлот, МС-21
"Ростех" сохранит планы по серийному производству МС-21, заявил Чемезов

Чемезов: "Ростех" планирует запустить серийное производство МС-21 в 2026 году

© РИА Новости / Владимир АстапковичРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" сохраняет планы по запуску серийного производства самолетов МС-21 в следующем году, следует из слов главы корпорации Сергея Чемезова.
"Что касается самолетов МС-21, это гражданские самолеты, которые мы производим и сегодня завершаем сертификационные полеты. Первые серийные самолеты выйдут на следующий год", - сказал он журналистам в кулуарах выставки Dubai Airshow.
Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Речи о частичной локализации МС-21 в ОАЭ пока не идет, заявил Чемезов
00:45
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Чемезов в августе сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год.
Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. B конце июня Объединенная авиастроительная корпорация показала интерьер самолета отечественного производства, в том числе багажные полки, гардеробные, кухонные и туалетные модули, а также кресла бизнес-класса.
"Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", рассчитывающая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Для создания укороченной модели МС-21 потребуется не менее двух лет
00:44
 
ЭкономикаСергей ЧемезовРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)АэрофлотМС-21
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала