"Ростех" сохранит планы по серийному производству МС-21, заявил Чемезов

ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" сохраняет планы по запуску серийного производства самолетов МС-21 в следующем году, следует из слов главы корпорации Сергея Чемезова.

Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. B конце июня Объединенная авиастроительная корпорация показала интерьер самолета отечественного производства, в том числе багажные полки, гардеробные, кухонные и туалетные модули, а также кресла бизнес-класса.