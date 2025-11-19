"Ростех" сохранит планы по серийному производству МС-21, заявил Чемезов

ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" сохраняет планы по запуску серийного производства самолетов МС-21 в следующем году, следует из слов главы корпорации Сергея Чемезова.
"Что касается самолетов МС-21, это гражданские самолеты, которые мы производим и сегодня завершаем сертификационные полеты. Первые серийные самолеты выйдут на следующий год", - сказал он журналистам в кулуарах выставки Dubai Airshow.
Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. B конце июня Объединенная авиастроительная корпорация показала интерьер самолета отечественного производства, в том числе багажные полки, гардеробные, кухонные и туалетные модули, а также кресла бизнес-класса.
"Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", рассчитывающая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.