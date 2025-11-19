Речи о частичной локализации МС-21 в ОАЭ пока не идет, заявил Чемезов

ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Речи о частичной локализации самолета МС-21 в ОАЭ пока не идет, при этом госкорпорация "Ростех" эту тему не оставляет, рассказал журналистам глава корпорации Сергей Чемезов в кулуарах выставки Dubai Airshow.
"Пока об этом речи не идет. Мы эту тему не оставляем. Конечно, будем работать над этим, но в первую очередь нам необходимо обеспечить собственные авиакомпании нашими российскими самолетами. Когда мы это сделаем, тогда мы будем говорить об экспорте, о создании каких-то соответствующих производств за рубежом", - сказал Чемезов.
Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. B конце июня Объединенная авиастроительная корпорация показала интерьер самолета отечественного производства, в том числе багажные полки, гардеробные, кухонные и туалетные модули, а также кресла бизнес-класса.
"Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", рассчитывающая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.