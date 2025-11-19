Речи о частичной локализации МС-21 в ОАЭ пока не идет, заявил Чемезов

ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Речи о частичной локализации самолета МС-21 в ОАЭ пока не идет, при этом госкорпорация "Ростех" эту тему не оставляет, рассказал журналистам глава корпорации Сергей Чемезов в кулуарах выставки Dubai Airshow.