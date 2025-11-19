Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году - РИА Новости, 19.11.2025
21:44 19.11.2025 (обновлено: 23:06 19.11.2025)
Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году
Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году - РИА Новости, 19.11.2025
Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году
Россия в 2026 году откроет посольство в Того, сообщил президент Владимир Путин на встрече с председателем Совета министров республики Фором Гнассингбе в Москве. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
россия
москва
владимир путин
того
александр новак
эльвира набиуллина
россия
москва
того
в мире, россия, москва, владимир путин, того, александр новак, эльвира набиуллина
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Того, Александр Новак, Эльвира Набиуллина
Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году

Путин заявил об открытии посольства России в Того в 2026 году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия в 2026 году откроет посольство в Того, сообщил президент Владимир Путин на встрече с председателем Совета министров республики Фором Гнассингбе в Москве.
"В этом году мы уже отметили 65 лет установления дипломатических отношений. Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства. И вот мы наконец договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах", — сказал он.

Президент подчеркнул, что несмотря на отсутствие диппредставительств, торгово-экономическая деятельность между странами развивается хорошими темпами. Объем торговли России и Того пока скромный, но имеет положительную динамику.
"И я очень рассчитываю, что после открытия посольских учреждений и после начала работы межправкомиссии, мы с вами с обеих сторон сможем сделать все для того, чтобы эту тенденцию не только сохранить, но и ускорить".

Путин также отметил значимость сотрудничества с Того в сфере образования.
"Мы полагаем, что это очень важное направление. Несколько сотен ваших граждан обучается в России, 80 с лишним человек — на бюджетной основе. Мы этому очень рады".

Премьер Того, в свою очередь, выразил благодарность Путину за содействие России в борьбе с терроризмом.
"Я хотел бы вас поблагодарить за все то, что вы делаете, чтобы помочь странам Альянса государств Сахеля — Буркина-Фасо, Мали и Нигера в борьбе с терроризмом. Это также крайне важно для нас, потому что мы подвержены нападению террористов, которые орудуют в провинциях этих стран. <...> И вся Западная Африка в целом страдает от террористической угрозы", — сказал он.

Переговоры Путина и Гнассингбе прошли в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. С российской стороны в них участвовали вице-премьер Александр Новак, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.
В миреРоссияМоскваВладимир ПутинТогоАлександр НовакЭльвира Набиуллина
 
 
Заголовок открываемого материала