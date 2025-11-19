https://ria.ru/20251119/rossija-2056139147.html
Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году
Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году - РИА Новости, 19.11.2025
Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году
Россия в 2026 году откроет посольство в Того, сообщил президент Владимир Путин на встрече с председателем Совета министров республики Фором Гнассингбе в Москве. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:44:00+03:00
2025-11-19T21:44:00+03:00
2025-11-19T23:06:00+03:00
в мире
россия
москва
владимир путин
того
александр новак
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251015/afrika-2048195204.html
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046835649.html
россия
москва
того
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, владимир путин, того, александр новак, эльвира набиуллина
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Того, Александр Новак, Эльвира Набиуллина
Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году
Путин заявил об открытии посольства России в Того в 2026 году
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия в 2026 году откроет посольство в Того, сообщил президент Владимир Путин на встрече с председателем Совета министров республики Фором Гнассингбе в Москве.
«
"В этом году мы уже отметили 65 лет установления дипломатических отношений. Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства. И вот мы наконец договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах", — сказал он.
Президент подчеркнул, что несмотря на отсутствие диппредставительств, торгово-экономическая деятельность между странами развивается хорошими темпами. Объем торговли России и Того пока скромный, но имеет положительную динамику.
«
"И я очень рассчитываю, что после открытия посольских учреждений и после начала работы межправкомиссии, мы с вами с обеих сторон сможем сделать все для того, чтобы эту тенденцию не только сохранить, но и ускорить".
Владимир Путин
президент России
Путин также отметил значимость сотрудничества с Того в сфере образования.
«
"Мы полагаем, что это очень важное направление. Несколько сотен ваших граждан обучается в России, 80 с лишним человек — на бюджетной основе. Мы этому очень рады".
Владимир Путин
президент России
Премьер Того, в свою очередь, выразил благодарность Путину за содействие России в борьбе с терроризмом.
«
"Я хотел бы вас поблагодарить за все то, что вы делаете, чтобы помочь странам Альянса государств Сахеля — Буркина-Фасо, Мали и Нигера в борьбе с терроризмом. Это также крайне важно для нас, потому что мы подвержены нападению террористов, которые орудуют в провинциях этих стран. <...> И вся Западная Африка в целом страдает от террористической угрозы", — сказал он.
Переговоры Путина и Гнассингбе прошли в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. С российской стороны в них участвовали вице-премьер Александр Новак, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.