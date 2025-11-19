Россия будет выстраивать сотрудничество в сфере ИИ, заявил Путин

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в среду участвовал в конференции "Сбера" по искусственному интеллекту. Глава государства осмотрел выставку, посвященную роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey-2025. На выставке руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов рассказал о применении нейросети "Сбера" ГигаЧат для обработки обращений граждан к "прямой линии". По его словам, в перспективе сервис позволит контролировать ответы и отслеживать повторные обращения.