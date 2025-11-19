Рейтинг@Mail.ru
Россия будет выстраивать сотрудничество в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 19.11.2025 (обновлено: 21:46 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/rossija-2056117344.html
Россия будет выстраивать сотрудничество в сфере ИИ, заявил Путин
Россия будет выстраивать сотрудничество в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
Россия будет выстраивать сотрудничество в сфере ИИ, заявил Путин
Россия будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:11:00+03:00
2025-11-19T21:46:00+03:00
россия
владимир путин
брикс
шос
евразийский экономический союз
технологии
сбер
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056120615_0:56:3054:1773_1920x0_80_0_0_e901a6bc0ede7586fe0c9c7556a1951b.jpg
https://ria.ru/20251119/rossija-2056117160.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056120615_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_02367449aff3d8f0691bf8fb1a4fbe63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, брикс, шос, евразийский экономический союз, технологии, сбер, в мире
Россия, Владимир Путин, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, Технологии, Сбер, В мире
Россия будет выстраивать сотрудничество в сфере ИИ, заявил Путин

Путин: Россия будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем выстраивать с нашими партнерами совместный контур в сфере искусственного интеллекта. Работать как на основе двусторонних соглашений, так и в рамках интеграционных объединений ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС и других форматов", - сказал он на сессии "Путешествие в мире искусственного интеллекта" в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey-2025.
Кроме того, глава государства отметил важность гармонизации законодательств в сфере ИИ со странами-партнерами.
"Предлагаем вплотную подойти к гармонизации законодательства наших стран в части внедрения искусственного интеллекта", - подчеркнул он.
Путин в среду участвовал в конференции "Сбера" по искусственному интеллекту. Глава государства осмотрел выставку, посвященную роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey-2025. На выставке руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов рассказал о применении нейросети "Сбера" ГигаЧат для обработки обращений граждан к "прямой линии". По его словам, в перспективе сервис позволит контролировать ответы и отслеживать повторные обращения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россия планирует перейти на серийное производство малых АЭС, заявил Путин
Вчера, 20:09
 
РоссияВладимир ПутинБРИКСШОСЕвразийский экономический союзТехнологииСберВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала