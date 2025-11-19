Рейтинг@Mail.ru
16:14 19.11.2025
Страховые пенсии вырастут с 1 января
Страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%, средства на это заложены в проект бюджета Социального фонда России, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2025
россия, андрей пудов
Россия, Андрей Пудов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%, средства на это заложены в проект бюджета Социального фонда России, сообщил РИА Новости статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
Согласно данным Социального фонда России, средний размер страховой пенсии по старости в РФ на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Соцфонде рассказали, как получить электронное удостоверение пенсионера
Вчера, 09:53
"Все необходимые для индексации пенсий средства уже заложены в проекте бюджета Социального фонда. Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции – на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей", - сказал собеседник агентства.
Статс-секретарь отметил, что индексация страховых пенсий касается всех российских пенсионеров - и работающих, и неработающих. Такое повышение затронет 38 миллионов человек.
"Социальные пенсии будут проиндексированы в привычные даты – с 1 апреля – по темпам роста прожиточного минимума, то есть на 6,8%. Соответствующий проект бюджета Социального фонда был принят во втором чтении", - добавил Пудов в беседе с агентством.
Рост социальных пенсий затронет почти 4,4 миллиона получателей. Средства на обеспечение этих выплат тоже предусмотрены в полном объеме, подчеркнул замминистра.
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре
Вчера, 03:01
 
