Страховые пенсии вырастут с 1 января

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страховые пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года на 7,6%, средства на это заложены в проект бюджета Социального фонда России, сообщил РИА Новости статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Согласно данным Социального фонда России , средний размер страховой пенсии по старости в РФ на 1 октября составил почти 25,2 тысячи рублей в месяц.

"Все необходимые для индексации пенсий средства уже заложены в проекте бюджета Социального фонда. Страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции – на 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей", - сказал собеседник агентства.

Статс-секретарь отметил, что индексация страховых пенсий касается всех российских пенсионеров - и работающих, и неработающих. Такое повышение затронет 38 миллионов человек.

"Социальные пенсии будут проиндексированы в привычные даты – с 1 апреля – по темпам роста прожиточного минимума, то есть на 6,8%. Соответствующий проект бюджета Социального фонда был принят во втором чтении", - добавил Пудов в беседе с агентством.