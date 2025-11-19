Рейтинг@Mail.ru
Мишустин сообщил о продолжении модернизации электросетевого хозяйства
11:33 19.11.2025
Мишустин сообщил о продолжении модернизации электросетевого хозяйства
Мишустин сообщил о продолжении модернизации электросетевого хозяйства
Масштабная модернизация российского электросетевого хозяйства продолжается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором компании... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:33:00+03:00
2025-11-19T11:36:00+03:00
2025
Мишустин сообщил о продолжении модернизации электросетевого хозяйства

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин во время встречи. 19 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин во время встречи. 19 ноября 2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Масштабная модернизация российского электросетевого хозяйства продолжается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором компании "Россети" Андреем Рюминым.
"У вас более 250 тысяч сотрудников, и они обеспечивают практически круглосуточную работу двух с лишним миллионов километров сетей и сотен тысяч подстанций. Продолжается масштабная реорганизация, модернизация сетевого хозяйства страны", - сказал Мишустин.
Российская энергосистема, напомнил он, - одна из крупнейших в мире. Премьер назвал распределение и передачу электроэнергии потребителям важнейшей задачей для такой огромной страны, как Россия. В первую очередь, это связано с большими расстояниями и разницей климатических условий, уточнил глава кабмина.
"Вы мне подробно докладывали об импортозамещении, о применении и в технологических узлах, агрегатах наших российских технологий и в том числе об импортозамещении программного обеспечения, которое сегодня так или иначе используется в системе энергоснабжения страны", - обратился Мишустин к главе "Россетей".
Он попросил Рюмина рассказать о результатах работы компании.
