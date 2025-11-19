Адвокат раскрыл последствия дела Ларисы Долиной для России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дело певицы Ларисы Долиной о признании сделки о продаже квартиры недействительной не может быть определяющим для формирования судебной практики по подобным делам, в России не прецедентное право, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов.
«
"Российская Федерация относится к странам романо-германской правовой семьи, где судебный прецедент не имеет значения для рассмотрения дел похожего или аналогичного характера. Кроме того, на практике суды не всегда удовлетворяют иски о признании сделок, совершенных под влиянием мошенников, недействительными. В "зону риска", как правило, попадают сделки с заниженной ценой", - рассказал собеседник агентства.
По словам Зернова, в этой связи каждое дело требует индивидуального подхода.
«
"В нашей стране гражданский процесс является состязательным, решение по конкретному делу зависит от представленных суду доказательств с обеих сторон. У российских судов на руках также есть все необходимые инструменты, которые можно применить для восстановления полной картины произошедшего и вынесения справедливого решения", - подчеркнул адвокат.
Он также напомнил, что "хитрить" по таким делам не стоит – определенные действия могут трактоваться как уголовное преступление.
"У нас есть 303 статья Уголовного кодекса "Фальсификация доказательств", которая предусматривает ответственность в том числе и за фальсификацию доказательств по гражданскому делу", - заключил адвокат.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье. Кассационный суд рассмотрит жалобу Лурье 27 ноября.
Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы Лурье о выселении певицы были объединены в одно производство.
Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело в отношении них по существу рассматривает Балашихинский городской суд Московской области.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.