Адвокат раскрыл последствия дела Ларисы Долиной для России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дело певицы Ларисы Долиной о признании сделки о продаже квартиры недействительной не может быть определяющим для формирования судебной практики по подобным делам, в России не прецедентное право, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Олег Зернов.

« "Российская Федерация относится к странам романо-германской правовой семьи, где судебный прецедент не имеет значения для рассмотрения дел похожего или аналогичного характера. Кроме того, на практике суды не всегда удовлетворяют иски о признании сделок, совершенных под влиянием мошенников, недействительными. В "зону риска", как правило, попадают сделки с заниженной ценой", - рассказал собеседник агентства.

По словам Зернова, в этой связи каждое дело требует индивидуального подхода.

« "В нашей стране гражданский процесс является состязательным, решение по конкретному делу зависит от представленных суду доказательств с обеих сторон. У российских судов на руках также есть все необходимые инструменты, которые можно применить для восстановления полной картины произошедшего и вынесения справедливого решения", - подчеркнул адвокат.

Он также напомнил, что "хитрить" по таким делам не стоит – определенные действия могут трактоваться как уголовное преступление.

"У нас есть 303 статья Уголовного кодекса "Фальсификация доказательств", которая предусматривает ответственность в том числе и за фальсификацию доказательств по гражданскому делу", - заключил адвокат.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье. Кассационный суд рассмотрит жалобу Лурье 27 ноября.

Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы Лурье о выселении певицы были объединены в одно производство.

Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.

По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело в отношении них по существу рассматривает Балашихинский городской суд Московской области