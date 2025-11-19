В Госдуме хотят приравнять деструктивный контент к экстремистскому

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В России могут приравнять деструктивный контент к экстремистскому, чтобы блокировать его до суда, соответствующие поправки готовятся в Госдуме, заявил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.