В Госдуме хотят приравнять деструктивный контент к экстремистскому - РИА Новости, 19.11.2025
01:59 19.11.2025
В Госдуме хотят приравнять деструктивный контент к экстремистскому
В Госдуме хотят приравнять деструктивный контент к экстремистскому
россия
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В России могут приравнять деструктивный контент к экстремистскому, чтобы блокировать его до суда, соответствующие поправки готовятся в Госдуме, заявил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Как отмечает газета "Известия", инициатива о признании деструктивного контента экстремистским обсуждается в нижней палате парламента в рамках поправок к закону "Об информации", которые готовит Свинцов.
"Соответствующее предложение сейчас находится на стадии доработки. Мы должны стать первым государством в мире, которое сделает очень серьезный упор на зачистку интернета от грязи, фейков, бесконечного контента, созданного ботами. То есть задача, чтобы Россия стала примером всему миру, как в интернете можно наводить порядок. Все технические возможности для этого есть", - сказал депутат газете "Известия".
По словам Свинцова, сейчас вместе с экспертами, включая представителей научных кругов и блогеров, разрабатываются корректные формулировки.
"Такой контент будет приравнен к материалам ЛГБТ* или экстремистского характера и блокироваться в автоматическом режиме Роскомнадзором. Надеюсь, что до конца года соответствующие предложения будут официально внесены в Госдуму", - добавил он.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
