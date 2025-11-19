Начальник ракетных войск рассказал об их трансформации

МОКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия (РВиА) в России завершают переход в новое состояние - разведывательно-огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем, рассказал начальник РВиА Вооруженных сил РФ Герой России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко в интервью газете "Красная звезда".
"В настоящее время завершается переход ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние - разведывательноогневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем. Так, для повышения боевой эффективности формирования ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции уже применяются в форме разведывательно-ударных действий", - сказал Клименко.
Он отметил, что все имеющиеся образцы, стоящие на вооружении РВиА, успешно применяются в специальной военной операции, показывая высокую боевую эффективность и подтверждая заложенные в них тактико-технические характеристики. Среди них - модернизированные 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста-С", современные РСЗО семейства "Торнадо", а также ракетный комплекс "Искандер-М".
По словам начальника РВиА ВС РФ, продолжается серийная поставка не менее эффективных высокомобильных артиллерийских орудий на колесных шасси, таких как 152-миллиметровое орудие "Мальва", имеющее унифицированную со "Мстой" артиллерийскую часть, и 152-миллиметровое орудие "Гиацинт-К", также унифицированное с артиллерийской частью пушек семейства "Гиацинт".
"Такая унификация позволяет вести огонь с использованием всей имеющейся линейки боеприпасов и обеспечивает возможность применения высокоточных снарядов "Краснополь-М2", - сообщил генерал-лейтенант.
Кроме того, как рассказал Клименко, постоянный анализ полученного боевого опыта и результатов боевого применения РВиА позволил не только оперативно дорабатывать эти системы в условиях быстро меняющейся обстановки в специальной военной операции, но и корректировать направления их дальнейшего совершенствования.
День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.