Начальник ракетных войск рассказал об их трансформации - 19.11.2025
00:22 19.11.2025 (обновлено: 00:28 19.11.2025)
Начальник ракетных войск рассказал об их трансформации
безопасность, россия, торнадо
Безопасность, Россия, Торнадо
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ракетный комплекс "Искандер-М". Архивное фото
МОКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия (РВиА) в России завершают переход в новое состояние - разведывательно­-огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем, рассказал начальник РВиА Вооруженных сил РФ Герой России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко в интервью газете "Красная звезда".
"В настоящее время завершается переход ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние - разведывательно­огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем. Так, для повышения боевой эффективности формирования ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции уже применяются в форме разведывательно-­ударных действий", - сказал Клименко.
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Белоусов рассказал, кто играет ключевую роль в уничтожении противника
00:12
Он отметил, что все имеющиеся образцы, стоящие на вооружении РВиА, успешно применяются в специальной военной операции, показывая высокую боевую эффективность и подтверждая заложенные в них тактико­-технические характеристики. Среди них - модернизированные 152­-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста­-С", современные РСЗО семейства "Торнадо", а также ракетный комплекс "Искандер­-М".
По словам начальника РВиА ВС РФ, продолжается серийная поставка не менее эффективных высокомобильных артиллерийских орудий на колесных шасси, таких как 152­-миллиметровое орудие "Мальва", имеющее унифицированную со "Мстой" артиллерийскую часть, и 152­-миллиметровое орудие "Гиацинт-­К", также унифицированное с артиллерийской частью пушек семейства "Гиацинт".
"Такая унификация позволяет вести огонь с использованием всей имеющейся линейки боеприпасов и обеспечивает возможность применения высокоточных снарядов "Краснополь­-М2", - сообщил генерал-лейтенант.
Кроме того, как рассказал Клименко, постоянный анализ полученного боевого опыта и результатов боевого применения РВиА позволил не только оперативно дорабатывать эти системы в условиях быстро меняющейся обстановки в специальной военной операции, но и корректировать направления их дальнейшего совершенствования.
День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Медведев посоветовал противнику выучить строки из гимна Ракетных войск
9 мая, 13:23
 
Безопасность Россия Торнадо
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
