Начальник ракетных войск рассказал об их трансформации

МОКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия (РВиА) в России завершают переход в новое состояние - разведывательно­-огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем, рассказал начальник РВиА Вооруженных сил РФ Герой России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко в интервью газете "Красная звезда"

"В настоящее время завершается переход ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние - разведывательно­огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем. Так, для повышения боевой эффективности формирования ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции уже применяются в форме разведывательно-­ударных действий", - сказал Клименко.

Он отметил, что все имеющиеся образцы, стоящие на вооружении РВиА, успешно применяются в специальной военной операции, показывая высокую боевую эффективность и подтверждая заложенные в них тактико­-технические характеристики. Среди них - модернизированные 152­-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста­-С", современные РСЗО семейства " Торнадо ", а также ракетный комплекс "Искандер­-М".

По словам начальника РВиА ВС РФ, продолжается серийная поставка не менее эффективных высокомобильных артиллерийских орудий на колесных шасси, таких как 152­-миллиметровое орудие "Мальва", имеющее унифицированную со "Мстой" артиллерийскую часть, и 152­-миллиметровое орудие "Гиацинт-­К", также унифицированное с артиллерийской частью пушек семейства "Гиацинт".

"Такая унификация позволяет вести огонь с использованием всей имеющейся линейки боеприпасов и обеспечивает возможность применения высокоточных снарядов "Краснополь­-М2", - сообщил генерал-лейтенант.

Кроме того, как рассказал Клименко, постоянный анализ полученного боевого опыта и результатов боевого применения РВиА позволил не только оперативно дорабатывать эти системы в условиях быстро меняющейся обстановки в специальной военной операции, но и корректировать направления их дальнейшего совершенствования.