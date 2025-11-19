Рейтинг@Mail.ru
Чемезов рассказал об объеме портфеля зарубежных заказов "Рособоронэкспорта" - РИА Новости, 19.11.2025
00:35 19.11.2025
Чемезов рассказал об объеме портфеля зарубежных заказов "Рособоронэкспорта"
Чемезов рассказал об объеме портфеля зарубежных заказов "Рособоронэкспорта" - РИА Новости, 19.11.2025
Чемезов рассказал об объеме портфеля зарубежных заказов "Рособоронэкспорта"
Портфель зарубежных заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 60 миллиардов долларов, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 19.11.2025
экономика, дубай, сергей чемезов, рособоронэкспорт, ростех
Чемезов рассказал об объеме портфеля зарубежных заказов "Рособоронэкспорта"

© Фото : "Ростех"Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Портфель зарубежных заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 60 миллиардов долларов, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"У нас сегодня в портфеле заказов, это подписано, и уже утвержденные контракты, более 60 миллиардов", - сказал Чемезов журналистам в ходе выставки Dubai Airshow 2025.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября.
