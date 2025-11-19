https://ria.ru/20251119/rosoboroneksport-2055872860.html
Чемезов рассказал об объеме портфеля зарубежных заказов "Рособоронэкспорта"
Чемезов рассказал об объеме портфеля зарубежных заказов "Рособоронэкспорта"
Чемезов рассказал об объеме портфеля зарубежных заказов "Рособоронэкспорта"
Портфель зарубежных заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 60 миллиардов долларов, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 19.11.2025
